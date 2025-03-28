若台灣有事 日離島6天撤12萬人

日本航空自衛隊部署在石垣島的愛國者防空飛彈。（美聯社檔案照）

2025/03/28 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕為因應「台灣有事」的發生，日本政府廿七日公布離島居民初步撤離計畫，總數約十二萬人的沖繩縣先島群島居民和觀光客，將以六天的時間撤離，其中約十一萬島民將被安排到九州和山口縣等共八縣三十二市町安置。

沖繩先島群島撤離計畫 將實際演練

由於中國對台動武的危機日益升高，而日本宮古島、石垣島等先島群島的五個市町村鄰近台灣，為保護當地居民的生命安全，日本政府在二○二二年制定國家安全保障戰略時，將制定西南地區居民快速撤離計畫列為重點。

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撤離計畫含島民、觀光客

這是日本首次對先島群島居民制定的初步撤離計畫，最終計畫預定在二○二六年度前整合完成，並由中央與地方政府合作舉行大規模的實際演練。

廿七日公布的計畫中，撤離對象包括宮古島市、石垣市、竹富町、與那國町及多良間村等先島群島的五個市町村，估計約有十一萬名居民和一萬名觀光客，合計約十二萬人。日本政府將動員包括自衛隊、海上保安廳船隻、民間渡輪和飛機等，確保每天有兩萬人次的運輸力，預計在約六天內完成撤離。

一旦局勢緊迫，日本可能遭到武力攻擊的情況下，政府將宣布進入「武力攻擊預測事態」，同時指示各相關地方政府的知事採取撤離措施。各相關都道府縣負責住宿、交通和糧食等物資，提供被撤離居民在安置期間的生活所需，安置期間初步設定為一個月左右。

先島群島人口最多的宮古島市（約五．六萬人）計畫將安排至福岡縣、熊本縣、宮崎縣和鹿兒島縣避難。石垣市居民（約五萬人）將撤到山口縣、福岡縣和大分縣。離島居民以外的觀光客則是撤離到九州之後，自行返家或返國。

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