歐洲派兵駐烏 法稱有權回應俄國

法國總統馬克宏（右）與英相施凱爾（中）27日在烏克蘭安全峰會場邊，與烏國總統澤倫斯基進行三邊對話。（路透）

2025/03/28 05:30

峰會聚焦維和 美態度冷淡

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏廿七日在巴黎愛麗榭宮主持歐洲峰會，匯聚約卅國領袖商討烏克蘭長期安全策略；核心議題為組建「意願聯盟」部署歐洲部隊，旨在嚇阻俄羅斯。馬克宏強調，這支部隊若遭遇俄方攻擊將有權「回應」；此言論超越傳統維和定義，在美國態度保留下引發高度關注。馬克宏同日宣布，將提供烏國價值廿億歐元（約七一三億台幣）的新一輪軍援，包括輕型戰車、防空飛彈與反戰車武器，展現歐洲自主決心。

駐守重要城鎮 而非前線

峰會聚焦烏俄潛在停火後的持久和平保障。馬克宏與英國首相施凱爾積極主導，試圖協調歐洲一致立場。馬克宏強調歐洲部隊不會駐守前線或與俄軍正面交鋒，而是進駐重要城鎮或戰略據點，做為「持久和平的保障」，以達到威懾效果。但他隨即明確表示，若部隊駐地遭受俄羅斯全面侵略，士兵陷入衝突情境，將採取行動回應。這一說法突破傳統維和架構，暗示部隊職權或許不只限於威懾或被動防禦。

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馬克宏在峰會結束後表示，派遣武裝部隊的提議，因為有些國家「沒有能力」，以及有些國家顧慮「政治環境」，並未獲得所有歐洲盟友同意，「但我們不需要一致同意來實現它」。他強調，在法、英引領下，將會由幾個歐洲國家組成的部隊部署到烏國，「他們不是維和部隊，也不會部署在前線或取代烏軍」。法、英將派代表團前往烏國，就這支部隊的部署地點展開談判。

美擬提高制裁 增談判優勢

相較於歐洲的積極籌劃，美國川普政府態度明顯冷淡。其特使魏科夫批評歐洲派兵構想「過於簡單化」。美國務卿魯比歐表示，將審慎評估俄羅斯提出的停火條件，但警告和平之路漫長複雜，最終方案待川普總統定奪。與此同時，美國財政部長貝森特說，川普總統不排除在必要時提高對俄羅斯的制裁，以增強談判優勢，並透露美烏持續推進經濟合作，預計下週可能簽署一項涉及關鍵礦產的收入共享協議。

北韓今年再增兵三千赴俄

關於部署細節，法國官員指出，可能選項包含在遠離前線的烏克蘭中部第聶伯河沿岸部署萬人以上規模部隊，或於西部地區設置支援力量。英國估計兵力需求介於一萬至三萬人，這對冷戰後軍力有所縮減的歐洲國家構成挑戰。另，南韓軍方披露，北韓今年再向俄羅斯增派三千名士兵，連同先前派遣的一萬一千人及持續供應的飛彈、火砲，使區域穩定局勢更趨複雜。

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