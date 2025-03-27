美與烏俄對話 黑海停火有共識

烏克蘭總統澤倫斯基對美國斡旋達成與俄羅斯的局部停火協議表示歡迎，但反對放寬對俄制裁，甚至呼籲美國進一步制裁莫斯科。（歐新社）

2025/03/27 05:30

川普坦言 「俄國或許在拖時間」

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯經過這三天分別與美國進行來回雙邊會談後，達成同意停止在黑海和對能源基礎設施的攻擊，不過，俄羅斯表示，只有解除對其農產品出口、主要銀行制裁，黑海停火協議才會生效。美國總統川普在廿五日晚間播出的專訪中坦言，俄國或許在拖時間。

俄要求解除農產出口、主要銀行制裁 協議才生效

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白宮廿五日就美烏、美俄雙邊會談，各發表一份五點共識聲明，其中四點內容相同，包括：烏、俄兩國「同意確保在黑海的航運安全、排除動武，並避免以商船用於軍事目的」，同意研擬措施落實分別與烏、俄達成的禁止攻擊彼此能源設施，同意第三方以著眼支持能源和海上安全共識進行斡旋，以及持續致力達成可長可久和平。

不同的一點是，美俄聲明中說，美國會「協助恢復俄國農產和肥料出口進入全球市場，降低海上保險成本，提高這類交易使用港口和支付系統權」；美烏聲明是「美國持續致力於協助達成交換戰俘、釋放平民和被強迫轉送他處的烏國兒童」。

克里姆林宮的說法則為黑海停火生效開出先決條件，包括解除對俄羅斯農業銀行和其他涉及糧食、肥料貿易的主要銀行制裁，並重新納入「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）國際金融支付系統，以及取消對港口船舶維護的限制，解除對懸掛俄羅斯國旗、運送糧食和肥料的商船制裁等。克宮聲明也提到「美國將協助，恢復俄國農產和肥料出口到全球市場」這一點。

白宮未提解除制裁 澤倫斯基也反對

白宮的聲明並未提到解除制裁，川普廿五日也未證實允諾放寬制裁，表示「他們提出五到六個條件，我們正在研究」。他在受訪時說，「我想俄羅斯希望看到戰爭結束，但是可能在拖時間」；他過去在商業交易中也曾用過同樣的戰術爭取時間，「這幾年來我做過」。

烏克蘭總統澤倫斯基儘管對於達成局部停火協議表示歡迎，但反對放寬制裁，因為會「削弱立場，削弱制裁」。他指出，接下來幾天就能看出克宮是不是認真要達成和平協議，「我們不相信他們，他們必須證明準備結束這場戰爭，準備好不要欺騙全世界、欺騙川普，欺騙美國」。

華爾街日報報導，看不出美俄達成的共識對烏國帶來什麼好處。烏國早已迫使俄國海軍撤出黑海大部分區域，促進了烏國穀物出口的便利；俄國同意在黑海停火，也不表示會減少對烏國臨黑海港口的攻擊。

金融制裁是西方制裁俄國方案的核心，主管歐盟制裁政策的歐盟執委會拒絕評論美俄會談結果，但是一名歐盟高層官員說，歐洲依然決心維持對俄的經濟壓力。哥倫比亞大學高級研究學者費希曼表示，「普廷的終局計畫很清楚，他想誘使川普接受解除對俄國銀行、能源公司的制裁，讓克宮能獲得其迫切需要的強勢貨幣」。

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