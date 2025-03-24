以續空襲加薩 擊斃哈瑪斯政治局委員

大批示威者22日聚集在以色列特拉維夫的國防部外，抗議以國總理納坦雅胡無能，未能確保遭哈瑪斯劫持的人質獲釋。（法新社）

2025/03/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列十八日起重新對加薩走廊發動空襲和地面行動，攻勢日益升高，廿二日更傳出巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治局委員和巴勒斯坦議會成員巴達威（Salah al-Bardaweel）及其妻子遭擊斃，意味著以國實際上已放棄持續兩個月的停火。與此同時，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也持續以飛彈攻擊以色列，衝突持續升級。

哈瑪斯指控以國暗殺巴達威，稱巴達威與妻子原本在祈禱，以國的飛彈卻擊中夫妻倆在汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷庇護所，「可恥的敵人無法瓦解我們的決心和意志，每一位烈士的犧牲都會讓抵抗的火燄燃燒得更旺」。據了解，以軍新一輪空襲行動已擊斃多名哈瑪斯高層，包括實質領袖艾達利斯（Essam Addalees）、內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）等。

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以國總理納坦雅胡表示，加薩戰爭的主要目標是摧毀哈瑪斯，而新一波攻勢旨在迫使哈瑪斯釋放剩餘人質。巴勒斯坦衛生官員表示，十八日的空襲至少造成四百人死亡，其中逾半數是婦孺，而廿三日對拉法（Rafah）和汗尤尼斯的襲擊，也造成至少卅名巴人死亡。

在美國中東特使魏科夫主導下，以國主張延長一階停火，並要求哈瑪斯在此期間先釋放一半存活人質，以及一半死者遺體，使得以國可在不承諾結束戰爭的情況下，帶回數十名人質和人質遺體，但哈瑪斯指控此舉違反一月協議，堅持直接進入二階談判。儘管如此，哈瑪斯表示，仍願意協商及研究魏科夫主導的「過渡」方案。

以國廿二日也對黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」數十個目標發動兩波襲擊，回應真主黨的火箭攻擊，造成當地至少八人喪生，這是雙方自去年十一月廿七日停火以來最大規模的衝突。真主黨則否認襲擊以國，聲稱這是以國繼續襲擊黎國的藉口。

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