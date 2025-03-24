與川普白宮爭執 澤倫斯基反激起民意支持

烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

2025/03/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基二月訪問美國期間，在白宮與總統川普、副總統范斯爆發激烈爭執，引發國際震撼，美方後續更暫時中斷對烏克蘭的軍事援助和情報分享。然而，國家領袖所遭受的一連串責難，反而激起烏國人民一致擁戴，使得澤倫斯基聲勢高漲，令有意挑戰其地位的反對派進退維谷。

誓言迅速促成烏俄和平的川普，上任後將壓力轉向澤倫斯基，包括批評他是民調僅有四％的「未經選舉的獨裁者」。白宮爆發爭執後，從政府首長到國會共和黨議員紛紛暗示，若澤倫斯基無意締結和平協議，便應該下台。

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英國「金融時報」報導，在川普質疑澤倫斯基的政權合法性後，烏克蘭人民開始發起集會，表達對澤倫斯基的支持。提倡國內改革和戰後重建的基輔公民社會組織「烏克蘭勝利國際中心」成員一語道盡支持者心聲：「我們或許厭惡他（澤倫斯基）。或許對他苛刻。但他是我們的總統」。

信任度躍升至67％

根據「基輔國際社會學研究所」（KIIS）民調，澤倫斯基的信任度在白宮爭執後一週，躍升至六十七％，是自二○二三年十二月以來的最高紀錄。KIIS執行長赫魯雪夫斯基（Anton Hrushevsky）指出，烏克蘭人民將這些事件延伸為對國家的攻擊，而非只是針對總統的批判，川普的評論被視為「不公正的背後捅刀」，激發力挺澤倫斯基的效應。

對於在今年初加強抨擊澤倫斯基的反對派陣營來說，如何在挑戰總統之餘避免被貼上靠攏川普的標籤，成為一道難題。烏克蘭政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko）表示，「你可以批評澤倫斯基，但不能被視為站在川普一方」。

例如，二月間被以「國家安全威脅」為由遭凍結資產的前總統波洛申科（Petro Poroshenko），批評澤倫斯基「把國家帶向獨裁」之餘，也要強調「誰來領導烏克蘭不是由川普決定，而是交由烏克蘭人民定奪」。

二○二二年俄羅斯入侵後，烏克蘭實施戒嚴令並暫停選舉，使得二○一九年上任的澤倫斯基在五年任期結束後，仍繼續擔任總統。

費森科表示，若選舉議題變得更加切實，部分政治人物會嘗試主張自己比澤倫斯基更能和美國交涉並終結戰爭，但由於澤倫斯基的高支持率，無法確定要如何充分利用當前情勢。

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