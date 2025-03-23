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    硫磺島戰役80週年 美防長首訪菲日

    美國國防部長赫格塞斯下週出訪菲律賓與日本，為其入主國防部以來首次出訪印太地區。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯下週出訪菲律賓與日本，為其入主國防部以來首次出訪印太地區。（美聯社）

    2025/03/23 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯本週將出訪菲律賓與日本，除出席二次世界大戰末期硫磺島戰役八十週年的紀念儀式，還將與菲日兩國高層舉行會談，論及中國近年在南海地區的侵略擴權行為，以及可能要求日本提高駐日美軍經費的負擔比例。

    這是赫格塞斯入主國防部以來首度出訪印太地區。美國國防部發言人帕內爾表示，赫格塞斯將先前往夏威夷並會見印太司令部官員，再轉往關島參訪美軍事設施與聽取軍力簡報，最後前往菲律賓以及日本，將會見美軍資深將領、拜會菲日領導階層、參與一系列雙邊會議。帕內爾說，這些交流將加強美國的聯盟與夥伴關係，推進自由開放的印太地區此一共同願景。

    菲律賓駐美大使羅慕德斯廿二日證實，赫格塞斯將於廿八到廿九日訪問菲國，為其這趟亞太行的第一個外站，屆時將在馬尼拉與菲國防長鐵歐多洛以及總統小馬可仕會面，會談將觸及北京在南海的日益獨斷行動，以及爭取川普政府對菲國安全部隊的「更大支持」。羅慕德斯稱赫格塞斯此行向中國發出強烈訊息，即美菲雙邊關係牢固如昔。

    此外，日媒引述多名日本政府官員的話指出，赫格塞斯在廿九日首度訪日，除參加硫磺島戰役八十週年紀念儀式外，還將會見日本防衛大臣中谷元以及首相石破茂，會談將論及進一步強化美日同盟以及印太地區安全局勢。美軍在二戰末期與硫磺島上的日軍激烈血戰近一個月後，於一九四五年二月登島，美日分別有六千八百人與二．一九萬人陣亡。

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