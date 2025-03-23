美情報：習藉親屬斂財 逾10億美元

美國情報稱中國共產黨各階層貪腐嚴重，就連中共總書記兼國家主席習近平也透過親友累積超過十億美元的財富。（路透）

2025/03/23 05:30

打貪十多年 逮逾500萬名貪官

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華盛頓時報」報導，廿日公布的一份美國情報報告顯示，中國共產黨貪腐充斥各個層面為其一大「特色」，就連中共總書記、中國國家主席習近平，也透過親屬斂財超過十億美元（約三二九．九億台幣），即使習近平可能已敦促家人出售相關資產股份，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。

中共貪腐特色 6成5官員涉賄

這份六頁的國家情報首長（DNI）非機密報告《中國共產黨領導層的財富與貪腐活動》指出，儘管中共打貪十多年來已逮捕五百多萬名貪官，但仍有高達六十五％的政府官員透過賄賂或貪污取得非官方收入。報告稱貪腐為中國的特有現象，亦為一大挑戰，之所以如此猖獗在於其政治體制為權力高度集中於中共、法治觀念以中共為中心、缺乏對公職人員的獨立查核，以及透明度有限。

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報告指出，習近平上台十三年來大張旗鼓打貪已然失敗，因為肅貪行動重點在於強推政治紀律與淨化意識形態以維護黨的控制與掩蓋非法，而非剷除猖獗的金融犯罪；中國貪腐涉及各種形式的賄賂或濫權，公開來源的研究顯示，部分官員及其家人利用官位與人脈斂財。

這份報告是美國國會根據二○二三年國防授權法要求提交，原定該年十二月底提交給國會，但因不明原因推遲。

溫家寶家族 坐擁逾27億美元

報告中指出，儘管「有跡象顯示貪腐依然普遍」，但要確定中國領導階層高官貪腐絕非易事；但該報告稱二○一二年發布的研究指出，時任中國國務院總理溫家寶與即將上台掌權的習近平的家人「積聚大量財富」；其中習近平的手足與子姪輩「持有價值超過十億美元的商業投資與房地產」，至於溫家寶則透過母親、妻子、兒子與手足控制至少廿七億美元。美國國會研究處去年六月在報告中，曾估計習近平家族掌控約七億美元財富。確切投資並未與溫習兩人直接有關，該研究亦未發現兩人直接利用影響力自肥。

中國在中共高層頻爆腐敗醜聞曝光後加強資訊管控，以阻止外部研究人員一探究竟。該報告說，習近平二○一二年上台後可能曾敦促家族成員出售家族資產，但產業研究證據顯示，截至二○二四年，習近平的家族仍握有數以百萬美元計的商業利益與金融投資。

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