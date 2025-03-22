川普斬斷自由上網經費 中國恐獲利

協助生活於壓迫政權下的人民規避網路監控審查、被視為有助於反制中國崛起的美國「開放技術基金會」，因川普總統整頓改革聯邦政府而將斷炊。（美聯社檔案照）

2025/03/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華盛頓郵報」廿日報導，美國總統川普日前開鍘美國國際媒體署（USAGM）不但導致「美國之音」等新聞媒體斷炊，也斬斷一項協助數以百萬計中國民眾存取開放網路、被視為反制中國崛起之計畫的經費，美國國會議員對此深感擔憂。

這項計畫是成立於二○一二年的「開放技術基金會」（Open Technology Fund, OTF），其宗旨在於讓壓迫政權下的人民能繞過當局限制上網，為世上最大的自由上網產品的資助者。OTF起初是USAGM的「自由亞洲電台」的一項試驗性計畫，一九年獲國會授權成為USAGM的獨立非營利受讓單位，致力協助民眾打破中國網路審查監管機制，以及資助讓人可自由上網的虛擬私人網路（VPN）工具。

請繼續往下閱讀...

但川普十四日簽署的行政命令，在「最大程度上」剝奪USAGM等機構的職權，導致每年四三五○萬美元資金幾乎全來自USAGM的OTF，其預算本質上就此終結。一位不具名知情人士透露，OTF的經費被砍已促使民主、共和兩黨國會議員與川普政府接觸以便為OTF續命；官員也正試圖找到保住OTF工作的辦法，能否成功尚不得而知。自此之前，數百萬仰賴OTF資助的工具在中、俄、伊朗、緬甸與古巴上網的人在月底前可能會發現服務無法使用。

根據華郵審查過的私人數據，截至今年二月，OTF對中國的六百多萬人以及在伊朗的一千八百萬人資助上網工具，使其繞過政府對網際網路的限制，訪問新聞網站、安全的訊息服務，以及社群平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法