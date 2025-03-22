美中太空競賽 馬斯克SpaceX涉利益衝突

全球首富馬斯克督導「政府效率部」刪減政府支出，其事業又與美國軍方、中國密不可分，引發的利益衝突受外界高度檢視。（法新社檔案照）

2025/03/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」報導，鑒於中國發展出一整套能夠打擊美國衛星的武器等因素，美國對中戰爭計畫的修訂已聚焦在升級太空戰場的防衛計畫，全球首富馬斯克旗下太空科技公司「SpaceX」的火箭發射技術與低軌道衛星群「星鏈」，皆被視為未來與中國太空競賽的重要利器。然而，馬斯克的「政府效率部」（DOGE）主導者身分，使其遊走在官方與民間之中，加上電動車廠「特斯拉」與中國的重大商業利害關係，在在使馬斯克陷入深層利益衝突之中。

紐時指出，參與由最高層級國防部、軍方人員提供的中國威脅機密簡報，對於尋求出售服務給軍方的任何國防合約商來說，都是極為寶貴的機會。馬斯克能夠深入了解五角大廈可能需要的新工具，由他擔任執行長的SpaceX則能投其所好。

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SpaceX已從五角大廈和聯邦政府的間諜業務中收取數十億美元經費，試圖對抗持續升高的中國軍事威脅，包括在去年取得美空軍約十六億美元合約，還有受國家偵查局委託，建立用於監視中、俄和其他威脅的新低軌道衛星群的未公開機密支出。五角大廈也高度仰賴透過星鏈進行軍事人員的全球資料傳輸。

據五角大廈官員說法，總統川普近期簽署行政命令下令建造的太空飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome），即便是建構計畫和系統部件的初步建造，就會耗費數百億美元經費，極可能為SpaceX創造龐大商機。SpaceX提供的火箭發射、衛星架構和太空資訊通訊系統等，全都是金穹須具備的技術。SpaceX對美國國防領域的重要性之高，已經被中國認定為美軍軍事的延伸。

智庫「美國企業研究院」研究員哈里遜指出，從事五角大廈計畫業務的合約商，通常只有在計畫核准後，取得特定受限制的文件。公司高層獲得與五角大廈高階人員進行這類機密簡報的獨家權限相當罕見，「是真正的利益衝突」。

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