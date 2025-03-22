馬斯克聽取對中軍事簡報？ 川普否認

紐約時報報導，美國國防部長赫格塞斯（右二）與軍方高層廿一日向馬斯克匯報美國對中作戰計畫。對此，總統川普（右三）與赫格塞斯都予以否認。（彭博檔案照）

2025/03/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕全球首富馬斯克在川普政府內地位顯要，除了主導精簡聯邦政府人事、支出的「政府效率部」（DOGE），如今更有美國官員向「紐約時報」透露，馬斯克廿一日赴五角大廈聽取針對未來美國與中國爆發任何潛在戰爭的軍事機密簡報；「華爾街日報」後續亦證實相關消息。美國總統川普則否認傳聞，強調會議沒有涉及對中國的軍事計畫。

川普斥荒謬 會議沒討論中國

川普在社群媒體發文斥責報導荒謬，與事實完全不符，會議「甚至不會提到或討論到中國」；國防部長赫格塞斯也發文澄清，「這不是關於『中國戰爭最高機密計畫』的會議。是一場關於創新與效率、聰明生產的非正式會議」。五角大廈發言人帕奈爾也稱這是「百分百的假新聞」。馬斯克具有能夠獲取國家機密訊息的「安全許可」身分。赫格塞斯則有權決定獲取計畫資訊的人選。

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五角大廈駁斥假新聞

五角大廈的戰爭計畫軍事術語為「Ｏ計畫」（O-plans）或「行動計畫」，屬於保密最嚴謹的軍事機密之一。若假想對手得知美國計畫如何與之作戰，將使該國強化防禦能力及修補弱點，大幅削弱計畫的成功機會。

紐時揭露，現存針對中國高層級戰爭簡報約有廿至卅張投影片，描述美國在衝突中的應對方式，內容涵蓋來自中國威脅的跡象和警告，以及在特定時期打擊中國目標的各種選項，皆會呈報給川普決策。

匯報人員包括赫格塞斯、參謀長聯席會議代理主席葛雷迪與印太司令帕帕羅，說明兩國軍事衝突中對抗中國的計畫細節。

對中作戰這類大型軍事計畫，若無豐富軍旅經驗者極難消化。軍事戰略固有的專業性，使軍方向總統呈報時，通常會予以簡化。尚不清楚馬斯克有意或預料聽取的細節多寡，也不清楚軍方向既不隸屬軍事指揮鏈，也非川普涉中軍事顧問的馬斯克提供此類機敏簡報的背後因素。

紐時推測的原因之一，可能是馬斯克及其政府效率部團隊若想要以合宜方式削減五角大廈預算，或許就需要知道國防部計畫在與中國作戰時使用的武器系統。

五角大廈的F-35戰鬥機採購計畫一年花費超過一二○億美元，馬斯克已敦促軍方停止，外界亦有批評美軍在戰機、航空母艦等昂貴武器系統投入過多經費，而在中程無人機或海岸防衛上投入過少。但若是美軍在對中戰爭計畫上，有意以航艦執行出其不意的新穎戰略，馬斯克便需了解軍方的武器使用意圖及打算，才能評估如何調整支出方向。

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