核電廠讓美？ 澤倫斯基否認

烏克蘭總統澤倫斯基否認曾與美國總統川普討論烏國札波羅熱核電廠所有權的問題。圖為札波羅熱核電廠。（路透檔案照）

2025/03/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿日針對美國總統川普在十九日的電話會談中，要求由美國擁有烏國南部的札波羅熱核電廠一事回應，表示未與川普討論核電廠所有權，因為該廠正被俄國佔領，可能需要數年才能恢復運作，未來這個核電廠「必須繼續是烏克蘭人的」。

澤倫斯基的說法與白宮發布的會談紀要略有出入。據白宮表示，當時兩人討論了「美國擁有」這座核電廠的問題。之後包括國務卿魯比歐與國安顧問瓦爾茲都發表聲明，稱讓美國擁有烏克蘭核電廠是對該基礎設施的最佳保護。

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美若投資 持開放態度

但據正在挪威訪問的澤倫斯基的說法，當時雙方並未討論到所有權。他說，川普問他對這座核電廠的看法，而他回答，若美方希望投資、現代化核電廠，則烏國持開放態度、願意討論，但所有權問題，「我們確實未與川普總統討論」，烏國也不會對本國核電廠所有權展開討論。澤倫斯基強調，一旦札波羅熱核電廠不是由烏國持有，「這是非法的，也根本無法正常運作」。烏國法律禁止核電廠私有化。

札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠。自二○二二年三月以來，該電廠一直被俄國佔領，六座反應爐都處於冷停機狀態。國際原子能總署（IAEA）和烏國曾多次警告，該電廠靠近前線，有核災風險。

烏國為避免能源依賴俄羅斯，因此一直維持廣泛的核電網路，整個核能部門都是國營，近年並與美國西屋公司等國際公司合作。烏國擁有四座核電廠、十五座反應爐，供應全國五成電力。其中單是札波羅熱核電廠就供應約二成電力。

據「華盛頓郵報」引述貝隆那基金會核能專家哥爾恰科夫的看法，認為普廷交還核電廠是最好的選擇，因為該廠已大量使用西方及美國的設備與系統，且六座反應爐中的四座已在戰前棄用俄國核燃料並改用西屋，「但他不太可能把電廠交給美國，因為這樣做沒有任何好處」。

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