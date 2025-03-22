美防衛北約重責 5-10年內換歐洲扛

位於比利時首都布魯塞爾的北約總部前懸掛的北約和成員國國旗。（法新社）

2025/03/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「金融時報」廿一日披露，歐洲軍事大國正研擬計畫，要在北大西洋公約組織（NATO）承擔更大防衛責任，目標是五到十年內接下美國在北約的軍事防衛角色。另外「彭博」報導指出，北約將要求美國以外的成員國，提高武器庫存量卅％，以因應俄羅斯的威脅，也回應川普政府所要求承擔更大責任。

研擬接手美國防衛責任

金融時報引述四名參與相關討論的歐洲官員說法，包括英、法、德和北歐在內的一些歐洲國家，正進行有組織的非正式討論，草擬一份計畫，要將北約軍事、財務責任轉移到歐洲國家，預定六月在海牙召開北約年度峰會前向美國提出。相關討論是為了避免美國片面退出北約，可能引發混亂。該計畫包括堅定承諾致力於提高歐洲國防開支、擴大軍力，以說服美國總統川普同意，在未來五到十年內以受管控的方式逐步轉移在北約的權力，此舉將使美國能夠把焦點更著重亞洲。

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仍仰賴美國核嚇阻力

美國對國防投入的經費遠比北約盟邦總和還多，儘管美方已向歐洲盟邦承諾，川普政府仍然致力於北約以及該聯盟的集體防禦，但許多歐洲國家擔心，白宮可能會決定迅速縮減在歐洲部署規模，或者不再共同負擔北約的任務。自川普當選後，德、法、英均已採取行動提高國防開支，或者加速已定的這類計畫，同時歐盟也已要求成員國加快增加對國防的投資。

降低對美國的依賴

披露消息的前述官員指出，這些增加對軍力投資的行動，估計要花五到十年才能將歐洲的國防力量提高到足以取代美國大部份角色的程度，但這不包括取代美國的核嚇阻力。

武器軍備庫存提高卅％

另外「彭博」引述北約高層官員說法，北約正討論制定新版軍力目標，打算要求歐洲盟國和加拿大將涵蓋廣泛的多種武器軍備庫存量提高卅％，預估要花五到十五年達成，屆時將提高歐洲和加拿大部隊在北約的軍力，降低對美國的依賴。

報導指出，盟國普遍預期，隨著美國將優先性轉向印太，華府將減少在歐洲軍事部署。透露消息的官員指出，依前述討論的規劃，相關國家需提高國防支出到占其國內生產總值（GDP）超過三％，這個數字被普遍認為是成員國領袖在六月峰會上會定出的新軍費目標。新版軍力目標準備在六月初北約防長會議上通過，五大重點領域為防空系統、縱深打擊能力、後勤、通訊和資訊系統，以及陸地機動能力，這些都有賴於提高武器庫存和備件。

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