以重啟地面攻勢 哈瑪斯回轟特拉維夫

以色列19日宣布再次對加薩走廊展開地面行動，並向加薩居民發出「最後警告」。這是以哈停火協議破裂以來，以色列首次對加薩展開地面行動。（路透）

2025/03/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列本週同時重啟地面攻勢與大規模空襲，震撼加薩走廊，並向巴勒斯坦人發出「最後警告」，要求歸還人質並推翻哈瑪斯政權。十九日入夜到廿日的連串空襲至少造成八十五名巴勒斯坦人死亡，以軍地面部隊推進並封鎖加薩南北主要通道，加深了當地的人道危機。哈瑪斯廿日首度展開武力回應，對以國商業中心特拉維夫發射火箭。

以色列國防部長卡茲透過影片向加薩居民喊話：「這是最後警告。聽從美國總統的建議，歸還人質並推翻哈瑪斯，其他選項將為你們開啟—包括那些想離開的人可前往世界其他地方。」他所指的是川普總統稍早的警告，即扣押人質將面臨死亡。

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這波攻勢打破了自今年一月以來的相對平靜。加薩三間醫院證實，以軍十九日入夜後對多處民宅發動空襲，至廿日又造成至少八十五人死亡。據加薩民防局統計，迄今已有五○四名巴人死亡，其中包括一百九十多名孩童。

以色列軍方十九日正式宣布在加薩中部和南部恢復地面行動，以擴大安全區並在南北之間建立部分緩衝區。軍方同時重新封鎖加薩北部（包括加薩市），禁止使用主要公路進出北部，僅允許經由沿海道路前往南部。數小時後，以軍表示攔截了一枚由葉門「青年運動」組織發射的飛彈。

哈瑪斯轄下卡薩姆旅廿日表示，他們向特拉維夫發射火箭，回應以色列對加薩平民的「大屠殺」。以軍表示攔截了一枚從加薩發射的火箭，另有兩枚擊中無人區。

哈瑪斯稍早表示願意繼續談判，呼籲國際社會採取行動結束戰爭。然而，該組織官員納努拒絕以色列重新談判經由埃及、卡達和美國調解達成的三階段協議，他表示：「哈瑪斯未關閉談判大門，但我們堅持不需要新協議。」停火談判因第一階段於三月初到期後如何繼續而陷入僵局。

以色列和美國尋求改變協議條款，延長第一階段。而哈瑪斯希望進入協議第二階段—建立持久停火並要求以色列從加薩撤軍，同時用剩餘人質換取巴勒斯坦囚犯。政治分析家認為，以色列反對進入第二階段，因為這意味著在還沒達成消滅哈瑪斯目標的情況下結束戰爭。數千名以色列抗議者連日聚集在耶路撒冷，指責總理納坦雅胡未考慮剩餘人質安全即恢復空襲。

自以色列18日起恢復對加薩走廊的猛烈攻擊以來，據稱已造成至少504人喪生，包括190多名兒童。圖為加薩市遭以軍空襲後的慘況。（歐新社）

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