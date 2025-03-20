「反向尼克森」川普分裂中俄友好

美國總統川普表示，不樂見俄羅斯和中國走得太近，並將中俄抱團歸咎於民主黨籍前總統歐巴馬。圖為中國國家主席習近平（左）2024年10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會上，與俄國總統普廷（右）晤談。（路透檔案照）

2025/03/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十八日在結束與俄羅斯總統普廷的通話後不久，接受福斯新聞訪問時表示，不樂見中國和俄羅斯走到一起，並將中俄關係升溫溯及民主黨籍前總統歐巴馬執政時代，指稱北京與莫斯科是因為「糟糕的能源政策」而被迫走到一起。

川普在訪談中概述他改善與這兩個在國際上攜手反美的國家關係的計畫，「身為一個從既往中學習與看過許多歷史的人，你學到的第一件事就是不想看到中俄走到一起」。川普質疑中俄雙邊關係的根基，認為雙方友好很不自然，「他們（中俄）可能現在是朋友，很友好，但我們（川普政府）將會跟他們兩國都是朋友」。

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川普將中俄關係升溫追溯到歐巴馬執政時代「糟糕的能源政策」，但並未進一步詳述。川普向來認為，美國歷屆前朝推動潔淨能源議題，讓中國等使用燃煤的國家占盡不公平的優勢。

川普上台後已與普廷直接通話，但迄今尚未與兩度被他加徵關稅的中國國家主席習近平通話。

川普說，中國在貿易方面非常需要美國，但必須好好整頓（貿易）逆差；至於俄羅斯，俄國會希望獲得若干美國經濟利益。

儘管國務卿魯比歐駁斥，但部分分析家認為，川普擁抱俄羅斯旨在分裂中俄，即所謂「反向尼克森」（Reverse Nixon），逆轉美國前總統尼克森在冷戰時期聯合中國對抗蘇聯，並成功導致蘇聯垮台的外交政策，改為聯俄抗中以壓制中國崛起。

中俄曾在二○二二年二月烏俄戰爭爆發前夕發表聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」；俄國入侵烏克蘭後，以華府為首的國際制裁導致俄國遭到孤立，北京成為莫斯科的經濟生命線。

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