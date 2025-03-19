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    不相信俄羅斯 歐洲強化防禦倡議

    歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（右），18日在倫敦與英國外交大臣拉米（左）及國防大臣希利會談，重點議題包括加強對俄羅斯施壓，確保烏克蘭取得公正、長久的和平。（歐新社）

    歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（右），18日在倫敦與英國外交大臣拉米（左）及國防大臣希利會談，重點議題包括加強對俄羅斯施壓，確保烏克蘭取得公正、長久的和平。（歐新社）

    2025/03/19 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國和俄羅斯元首將通話商討烏克蘭停火前夕，歐盟與英國高層面商擴大施壓俄羅斯，並強化援助烏克蘭。歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，俄國總統普廷就美國的停火建議提出先決條件，顯示莫斯科根本不想要和平、在推進和平上不可信，俄方提出的要求就是終極目標。

    卡拉斯十七日在結束與歐盟各國外交部長會談後的記者會上表示，俄國會抓住機會提出各種要求，「我們已看到的是，他們提出的要求就是終極目標」，俄國並非真的想要和平，歐盟各國外長的理解是，「俄羅斯真的不能信任」。

    卡拉斯十八日在倫敦會見英國外交大臣拉米與國防大臣希利，雙方將擴大施壓俄羅斯，並強化防禦倡議。根據英國外交部十七日聲明，英、歐會談重點包括加強對俄國施壓、應對來自莫斯科的網路攻擊等混合威脅，以及確保烏克蘭取得公正、長久的和平。此外，卡拉斯也將與英方討論提高歐洲整體防衛支出、以及強化北大西洋公約組織（NATO）歐洲地區軍事準備的各項措施。

    英國首相施凱爾的發言人十八日表示，施凱爾十七日深夜與美國總統川普通電話，告知川普國際社會援助烏克蘭的「志願者聯盟」會談的最新發展，重申強化烏克蘭防禦，支持與俄羅斯簽署和平協議。施凱爾的發言人十七日曾說，預計在有超過卅國加入的「志願者聯盟」中，有不少國家願意在烏俄簽署和平協議後，提供派駐烏克蘭的維和部隊。

    此外，擔心淪為下一個被入侵國的四個歐盟兼北約成員國—波蘭及波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的國防部長，十八日發表聯合聲明，以俄國入侵烏克蘭後所構成的威脅導致安全環境不穩定為由，直言四國有必要評估所有舉措，以強化其嚇阻與防禦能力，「我們…一致建議退出《渥太華公約》」。全球有包括烏克蘭在內的一六○多個國家與地區，簽署禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》，但不包括美俄。

    愛沙尼亞總理麥克爾還宣布，明年起國防開支「至少」提高到國內生產毛額（GDP）五％，以應對俄國的威脅。

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