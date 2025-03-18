憂川普轉向 中立國瑞士擬深化與北約、歐盟軍事合作

堅守中立地位超過200年的瑞士，國防政策已出現重大轉變！4月將接任國防部長的普菲斯特主張，增加與周邊盟友的軍事合作，展現瑞士對於強化自身防衛的迫切性。（路透檔案照）

2025/03/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕自第二次世界大戰後長年仰賴美國安全支持的歐洲，在總統川普上任後，對華府的信心持續消退，甚至牽動堅守中立地位超過兩百年的瑞士國防政策走向。退役軍官普菲斯特（Martin Pfister）將於四月一日接手防長職務，他主張增加與周邊盟友的軍事合作，展現瑞士對於強化自身防衛的迫切性。

英國「金融時報」報導，上校退役的普菲斯特隸屬中間偏右的「中間黨」（The Centre），十二日獲選為瑞士最高行政機關「聯邦委員會」（Federal Council）委員，將接任國防、公民保護與體育部長阿姆赫德（Viola Amherd）的職務。普菲斯特支持與北大西洋公約組織（NATO）和歐盟鄰國深化國防合作，「北約正在改變，但我們不知會走向何方」，瑞士的安全「與歐洲國家的協調運作能力和聯合行動至關重要」。

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自一八一五年拿破崙滑鐵盧戰役後簽署「巴黎條約」至今，瑞士維持二一○年的中立國地位，連兩次世界大戰都不曾改變，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞士的絕對中立如今已出現動搖，相關討論已在政府數個層級展開。蘇黎世聯邦理工學院的軍事學院與「安全研究中心」（CSS）去年發布的研究指出，公眾觀點已轉向深化與歐洲鄰國的軍事合作，支持與北約發展更緊密關係或加入北約的比例，從過去十年平均的四十三％、廿三％，上升到五十三％和卅％。

國防政策轉向的討論還包括武器出口管制。伯恩政府禁止向陷入戰爭中的國家出口武器，導致德國等國不被允許向烏克蘭轉出口瑞士製軍火。這項限制可能在普菲斯特上任後出現變化，他已表明將努力放寬瑞士軍事裝備和系統的出口限制。

瑞士聯邦委員會去年八月決議參與歐盟「軍事機動倡議」，並在一月獲得歐盟成員國同意。「軍事機動倡議」為「申根區」的軍事版本，藉由消除參與國的邊境限制，透過鐵路、陸路和海路，迅速移動部隊、軍事設備和資產。加入倡議的非歐盟國家，還包括美國、加拿大、挪威和英國等。

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