不甩法官禁令 川普政府驅逐委內瑞拉幫派份子

從美國遣返的238名委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」成員，16日被送到薩爾瓦多安全等級最高的「反恐怖主義監禁中心」。（美聯社）

2025/03/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普援引十八世紀戰時法規，將兩百多名委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員遣送至薩爾瓦多監禁。儘管聯邦法官已下令暫緩執行驅逐，但這些幫派成員顯然在裁決出爐前已搭機離境，引發外界質疑川普政府是否刻意違抗法院裁決。

載運這些幫派份子的班機，十五日晚間離境後，華盛頓特區聯邦法官博斯伯格緊急下令停止驅逐，以審查一七九八年「外國敵人法」（Alien Enemies Act）的合法性，認為該條法律適用於針對一個國家實施「相當於戰爭」的「敵對行為」。但一名川普政府官員表示：「命令來得太晚，飛機已進入國際空域，政府並未違抗法院。」白宮新聞秘書李威特則稱該命令「缺乏法律依據」，「單一法官無權指揮一架載滿外籍罪犯的飛機」，川普政府正在對法院裁決提出上訴。

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官員稱命令缺乏法律依據 已遣送至薩爾瓦多監禁

川普則在自創社群平台「真實社群」發文，指稱這些涉及綁架、勒索、組織犯罪和僱傭殺人等罪行的幫派成員，是「拜登與激進左派民主黨送進美國的怪物」，並感謝薩爾瓦多願意收容。川普上月已將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織，指控「阿拉瓜火車」在委內瑞拉馬杜羅政權指使下，以秘密或其他方式對美國發動非正規作戰。

紐約時報報導，這並非單一事件。數週來，聯邦法院多次暫緩川普的多項行政命令，卻屢傳政府並未遵從。但薩爾瓦多總統布格磊對美方禁令嗤之以鼻，十六日宣布共有二三八名「阿拉瓜火車」成員抵達薩國。布格磊並發布影片，顯示多名男子戴著手銬腳鐐，從飛機被押送至戒備森嚴的車隊，遭執法人員強制低頭、剃髮，雙手反剪押入牢房。

布格磊指出，這些幫派成員已被送往薩國安全等級最高的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）。這座位於首都聖薩爾瓦多東南方的巨型監獄，最多可容納四萬名囚犯，內部環境極為嚴苛，囚犯被關在無窗牢房內，睡在無床墊的金屬床上，且不允許探視。美國國務卿魯比歐也發文感謝布格磊，卻隻字未提法院禁令。

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