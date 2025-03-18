川普今與普廷通話 俄堅持烏須中立、不得入北約

美國總統川普（右）16日宣布，將於18日與俄羅斯總統普廷（左）通話，探討結束烏克蘭戰爭的方案。（美聯社檔案照）

2025/03/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普十六日宣布，將於十八日與俄羅斯總統普廷通話，探討結束烏克蘭戰爭的方案，「我們會討論土地，會討論電廠」，他很「看好」戰火可以因此止歇。俄國則堅持以烏克蘭保持中立、絕不加入北大西洋公約組織（NATO）做為和談條件。美國特使魏科夫也樂觀預期，烏俄停火協議可能在「數週內」達成。白宮國家安全顧問瓦爾茲則暗示，烏克蘭恐須在領土問題做出讓步。

國安顧問︰烏恐須在領土問題讓步

克里姆林宮發言人佩斯科夫十七日證實，美俄十八日確實會有這類對話，但未說明川普和普廷將會討論哪些議題。

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烏克蘭已接受美國提出的卅天停火計畫，為持續三年的戰火帶來轉機，但烏俄雙方持續交火，俄軍正逼近烏克蘭在俄國西部庫斯克地區建立的據點。魏科夫十三日在莫斯科與普廷會談，並在返美後透露與普廷的對話「相當積極」。他十六日受訪時表示，對結束這場衝突抱持「審慎樂觀」，為兩國高層對話增添信心。

美國國務卿魯比歐與國安顧問瓦爾茲十六日均指出，停火前仍存在重重障礙。瓦爾茲表示，談判必須「立足於現實」，暗示可能允許俄羅斯保留烏東部分佔領區，烏克蘭在可預見的未來必須放棄加入北約。魯比歐則強調，雙方持續交火將使談判難以啟動，反映美國政府內部對如何處理烏克蘭議題存在分歧。

烏克蘭總統澤倫斯基十四日表示，卅天停火計畫使他看到終戰的希望，但堅稱主權不容妥協，俄羅斯必須歸還所有佔領領土。

俄羅斯副外交部長格魯希科十六日重申，和平協議必須保證烏克蘭徹底中立，北約應該拒絕烏克蘭加入，這是莫斯科「堅不可摧」的核心訴求。他強調，北約東擴乃衝突根源，唯有禁止烏克蘭加入北約及限制外國軍事部署，才能恢復區域穩定。

烏克蘭的歐洲盟友強調，任何停火或和平協議均須充分考慮烏克蘭意見，英國和法國雙雙表示，一旦烏俄達成和平協議，有意願派遣維和部隊監督停火，但俄方堅拒部署任何維和部隊。格魯希科警告，北約若派兵進駐衝突區，將被視為直接參戰，但他也表示，待和平協議達成後，可考慮非武裝觀察員進駐的可能性。法國總統馬克宏則堅稱，維和部隊的部署權應由基輔決定，而非由莫斯科主導。

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