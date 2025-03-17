中國茶飲App「九段線」踩越南地雷遭聲討

中國茶飲品牌「霸王茶姬」的手機應用程式，疑似出現中國用以宣示南海主權的「九段線」，遭越南網友撻伐。（取自霸王茶姬越南臉書專頁）

2025/03/17 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）後，中國茶飲品牌「霸王茶姬」的手機應用程式，又疑似出現中國用以宣示南海主權的「九段線」，遭越南網友撻伐。目前該手機App已在越南的Google及蘋果（Apple）應用程式平台下架。

中央社十六日報導，霸王茶姬的越南「臉書」專頁本月七日發表貼文，邀請網友下載霸王茶姬的手機App，俾便在胡志明市的越南首家門市開幕時參加遊戲，並免費兌換飲料，不料App上的地圖疑似出現九段線，觸及越南的政治敏感神經。

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越南「勞動者報」報導，近來有越南網友開始聲討並號召抵制霸王茶姬。截至發稿為止，霸王茶姬的越南臉書專頁雖僅有十幾篇貼文，但每篇都引來數千至數萬個「憤怒」，並有許多要求霸王茶姬刪除「不當地圖」的越南語留言。

在網友號召抵制後，目前霸王茶姬的手機App已在Google及蘋果應用程式商店下架，但其他網域仍可正常下載。霸王茶姬及越南官方尚未針對此事公開發言。

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