減少對美依賴 歐盟擬打造自身軍事衛星

歐盟決定打造專屬歐洲的軍事情報衛星網絡，減少對美依賴。（路透檔案照）

2025/03/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國政府在總統川普「美國優先」原則下推動的外交政策，削弱西方傳統盟友對華府的信任，加上日前一度中斷對烏克蘭的情報共享，歐盟對此高度警惕，決定打造專屬歐洲的軍事情報衛星網絡，減少對美依賴。

歐盟執委會首位國防暨太空執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）向英國「金融時報」表示，鑑於地緣政治局勢變化，歐盟執委會正考慮拓展自身衛星能力，提升地理空間情報的安全支持。

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歐盟的新衛星系統目標為部分取代美國衛星情報能力，應用範圍從部隊動向等威脅偵測到協同軍事行動等。

庫比柳斯強調，歐盟需要補足其他用於導航和陸地觀測計畫的網路系統，資訊的更新速率需要超越每廿四小時才能生成影像的氣候變遷、自然災害低軌監控衛星「哥白尼」（Copernicus）。

庫比柳斯提到，由於新衛星計畫所費不貲且需要時間，他將諮詢歐盟成員國是否有意以商業衛星做為臨時方案。最佳的商業衛星系統能夠以每卅分鐘的更新頻率，追蹤目標及軍事部署。

「歐洲再武裝」計畫 提供成員國5.3兆貸款

另外，「歐盟政府衛星通訊」（GOVSATCOM）計畫將在今年取得由二九○枚衛星組成的多軌道衛星群「IRIS2」後啟用。依照歐盟太空計畫網站的描述，IRIS2旨在解決歐盟的安全、韌性長期挑戰，提供歐盟和成員國安全連線，以及政府當局、私人企業和歐洲公民使用的寬頻連網服務。

歐盟執委會將在本週召開的防務會議中發起「歐洲再武裝」計畫，向成員國提供一五○○億歐元（約五‧三兆台幣）貸款，並允許成員國的部分國防支出免受財政赤字上限規範，額度可達六五○○億歐元（約廿三‧三兆台幣）。金融時報指出，這份軍事計畫還允許成員國要求執委會集體採購軍備，以取得較優惠的武器價格。

庫比柳斯表示，這項計畫將著重於歐盟國家過度倚重美國的戰略領域，包括空運能力、空中加油、空中預警和制空能力。價值五千億歐元（約十八兆台幣）的飛彈防禦系統也會被列為優先項目。

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