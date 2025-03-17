歐洲國家 激烈討論是否恢復徵兵

在美國總統川普似乎有意從歐洲防衛事務抽身，俄羅斯軍事威脅又與日俱增下，歐洲國家激烈討論是否恢復義務兵役制度。圖為丹麥的義務役士兵受訓。（法新社檔案照）

2025/03/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普似乎有意從歐洲防衛事務抽身，俄羅斯軍事威脅又與日俱增下，歐洲國家激烈討論是否恢復義務兵役制度，軍事分析家和歐洲政府都坦承，俄國入侵威脅貨真價實，現在的威脅更甚於三年前。

「法新社」十六日報導，俄羅斯總統普廷揮軍烏克蘭逾三年，讓歐洲措手不及，如今川普又要求歐洲必須負責自身安全，讓北大西洋公約組織（NATO）焦頭爛額，歐洲國家的防衛實力也備受質疑。德國海德堡大學政治科學研究所研究員布里爾科夫（Alexandr Burilkov）為智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」及「基爾世界經濟研究所」撰寫的報告指出，除了一四七萬名現役軍人外，歐洲或許還需要另卅萬名部隊，才擋得住俄軍侵略，而「新部隊所需人數之多，必須仰賴徵兵」。

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冷戰結束後，大多數歐洲國家都結束強制徵兵，僅希臘、賽普勒斯、奧地利、瑞士、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、挪威和土耳其等九國持續實施。二○一五年，俄國併吞克里米亞的一年後，立陶宛、瑞典、拉脫維亞相繼恢復徵兵。

不過，大多數國家都認為，重啟徵兵的難度頗高，在英國、法國、義大利等大國更隱含龐大的政治和經濟成本。許多歐洲國家在招募及留住軍人方面遭遇困難，重新引進某種形式的國民義務役，無論是強制性或自願性，只會更困難。北約五個預算最高的國家，包括英、法、德、義和波蘭等，在考量政治和經濟成本後，多半不打算恢復。

德準總理贊成重新引入義務役

波蘭總理圖斯克近日宣布，有意從二○二七年開始實施自願性軍事訓練制度，每年約十萬平民可參加，並計畫設立獎勵機制。可望成為德國新總理的梅爾茨也贊成重新引入義務役，讓年輕人可以服兵役或從事社區服務。位階僅次於首相的英國內閣辦公廳官員麥費登（Pat McFadden）則說，英國不考慮恢復徵兵，但已宣布大幅增加國防預算。

法盼找出「動員平民」方法

法國的義務兵役制已於二○○一年結束。總統馬克宏十五日表明，法國不再擁有可以重新引進義務役的後勤資源，但他希望找到「動員平民」的方法，鞏固「面對危機時的社會動員」，計畫在未來幾週宣布相關消息。義大利國防部長克羅塞托也排除重新引進義務役的可能性，但支持成立後備役部隊。

全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）調查顯示，法國和德國各有六十八％和五十八％民眾支持讓年輕人當兵，義大利和英國民眾分歧明顯，西班牙則有五十三％民眾反對。

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