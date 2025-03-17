美軍空襲葉門 擊斃多名叛軍領袖

美國總統川普15日下令美軍中央指揮部對葉門叛軍「青年運動」控制區發動空襲，以捍衛紅海航道船隻的安全。（法新社）

2025/03/17 05:30

川普警告伊朗停止支持「青年運動」 伊揚言「果斷」回擊

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普十五日宣布，已下令對葉門境內伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthis）控制區發動空襲，動用「壓倒性的致命武力」直到該組織停止威脅為止，以捍衛重要航道船隻安全。川普強調，空襲行動可能還會持續，此次行動旨在保護美國航運與海軍資產，恢復國際航行自由。白宮國家安全顧問瓦爾茲十六日表示，空襲行動擊斃「多名」青年運動領袖，警告伊朗不要再支持青年運動干擾紅海和亞丁灣航運。

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川普令動用壓倒性致命武力 直到該組織停止威脅

這是川普第二任期首次單獨對青年運動發動攻擊。青年運動聲稱，空襲造成至少卅一人喪生，包括婦女與兒童，另有一百多人受傷，指此為「戰爭罪行」，矢言將「以升級回應升級」。伊朗強烈譴責美軍行動，威脅將予以「果斷」回擊。俄羅斯則呼籲「立即停止暴力」，主張透過政治對話解決衝突。

美聯社報導，青年運動控制的首都沙那與北部薩達省，十五日晚間傳出爆炸聲，沙那機場上空濃煙滾滾。翌日清晨，荷台達省、貝達省與馬里卜省也相繼遭到空襲。青年運動衛生部門發言人阿斯巴希表示，傷亡人數已攀升至卅一死、一○一傷。

由杜魯門號航艦打擊群執行 青年運動稱已31死

華盛頓郵報報導，美國軍艦和軍機鎖定雷達、空防據點及無人機發射地點等目標，由「杜魯門號」航空母艦打擊群與核動力潛艦「喬治亞號」執行。繼此前通過此區域的商船及美軍遭受攻擊後，這次行動是打擊青年運動軍事能力一系列行動的開端。川普痛批青年運動攻擊行為已使全球經濟損失數十億美元，並強調這是對青年運動及其背後支持者伊朗的明確警告。

青年運動掌控葉門大片土地逾十年，屬於親伊朗軍事聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一環，堅定反對以色列及美國。此前，青年運動頻頻瞄準美國及其他西方軍艦，引發二次世界大戰以來美國海軍經歷過最嚴重的戰鬥。川普今年一月重返白宮後簽署行政命令，再次將青年運動列為「外國恐怖組織」，以為展開更具針對性的行動鋪路。

對於川普的警告，伊朗革命衛隊指揮官沙拉米十六日回應，將對任何攻擊採取「果斷」回擊；外長阿拉奇則敦促美國停止「殺戮葉門人民」，強調華府無權支配伊朗外交政策。瓦爾茲則警告，將窮盡一切手段阻止伊朗取得核武。

俄羅斯外長拉夫羅夫在與美國國務卿魯比歐通話時，呼籲「立即停止在葉門使用武力」，並主張各方「進入政治對話」，避免進一步流血。

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