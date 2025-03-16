強制遣返維族人 泰官員被美制裁

泰國政府因強制遣返維吾爾族人回到中國遭國際譴責。圖為泰國副總理兼國防部長普譚二月廿七日在記者會上出示維族返回中國影像。（歐新社）

2025/03/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕四十名出逃中國尋求庇護的維吾爾族男性，二月廿七日遭泰國政府強制遣返，引發各國非難，美國國務卿魯比歐更以「最強烈措辭」譴責泰方作法，十四日進一步宣布，對涉及遣返的前、現任泰國官員實施制裁。

魯比歐聲明表示，維吾爾族及其他族群在中國承受虐待和被失蹤的處境，美國致力遏止北京施壓他國政府強迫遣返行徑。為落實這項政策，針對得為本次強制遣返負起直接、間接責任的前任、現任泰國政府官員施加簽證限制。據美國「移民和國籍法」賦予的權限，遭制裁對象的特定家庭成員亦可能受到限制。不過，聲明並未具體列出受制裁者的身份。

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魯比歐：施加簽證限制

聲明寫道，「鑒於中國長期對維吾爾族進行種族滅絕和違反人類罪行為，我們呼籲全球政府切勿強制遣返維族及其他族群回到中國」。

分析指出，出於可能將東南亞長期盟友推向北京的擔憂，華府過往會避免對曼谷施加過於嚴厲的制裁。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞專家希柏特指出，美國過去曾因軍事政變停止對泰國提供的軍事援助，或是懲罰在第三國違反制裁的個人及企業，但似乎沒有直接制裁泰國官員的案例。希柏特認為，在忌憚美國總統川普的關稅威脅下，泰國或許有意保持低調。

泰國副總理普譚先前已捍衛遣返措施，強調此舉是讓遭到關押的維族人回歸正常生活，且獲得北京當局對遣返者安全和待遇的保證。路透先前報導，加拿大和美國曾提議重新安置四十八名維族人士，但因曼谷當局擔心中國反應作罷。

泰國外交部十五日回應，稱已多次向有憂慮的國家澄清此事，強調已從中方獲得對相關維族人安全的保證，會持續關注維族人的福利，也將會繼續重視與美國長期且密切的聯盟關係。

華府非營利組織「維吾爾運動」聲明讚許魯比歐與川普政府的作為，是向助長中國侵犯人權者傳達的強烈訊息，表明這些人將為自己犯下的罪行面臨後果。

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