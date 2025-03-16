邊說停火邊包圍庫斯克 普廷要烏軍投降

俄羅斯反攻庫斯克地區，一輛烏軍裝甲運兵車被摧毀。（美聯社）

2025/03/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十四日大讚其特使與俄羅斯總統普廷的會面積極正面並富有成效，同時為被圍困於俄國西部庫斯克地區的烏克蘭部隊向普廷請命；對此，迄今仍未點頭同意華府的停火卅天建議的普廷說，庫斯克烏軍可以不殺，但必須投降。烏克蘭總統澤倫斯基則強調烏軍並未被包圍，並敦促西方盟國在提供安全保障表明立場。

白宮國家安全顧問瓦爾茲已於十四日晚間在莫斯科與普廷會面，遞交美國建議並已獲烏克蘭同意的卅天臨時停火協議。

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川普在其自創的社群平台Truth Social上發文說，美方代表已與普廷進行「富有成效的討論」，有很大機會終能將這場可怕又血腥的俄烏戰爭畫上句點；但川普隨即話鋒一轉，以全大寫方式強調說，「但在此時此刻，數以千計的烏克蘭部隊已被俄軍團團包圍，此為非常糟糕與脆弱的處境」。

川普表示，他已強烈要求普廷饒了這些烏兵的命，否則將上演自二次大戰以來首見的恐怖大屠殺，「願上帝保佑他們（烏兵）！」

對此，普廷十四日在俄羅斯電視台轉播的發言中表示，他了解川普的呼籲以及會將人道納入考量，…「我要強調的是，只要他們放下武器並投降，將依國際法與俄羅斯聯邦法律被保證生命（無虞）與被有尊嚴地對待」。俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫則放話說，烏軍若「拒絕放下武器，將被有序且無情地毀滅」。

不過，烏國總統澤倫斯基十五日說，庫斯克烏軍未遭包圍，但稱俄軍正在附近集結，可能另闢戰場攻擊烏國東北部蘇梅州。他強調，俄軍希望在承諾停火前，於戰場上取得「更強大的地位」。

俄羅斯庫斯克地區，發現被遺棄的烏軍彈藥。（歐新社）

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