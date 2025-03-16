川普禁穆令2.0 赴美禁令擬擴及43國

據傳美國總統川普擬對超過四十國下達赴美禁令或限制。圖為川普首度執政時的二○一七年六月，抗議人士在紐約舉牌反對川普針對七個穆斯林國家的公民所實施的「禁穆令」。（路透檔案照）

2025/03/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體十四日引述不具名知情美國官員的話報導，川普政府正考慮針對超過四十國的公民實施新的赴美禁令，其程度與範圍遠勝於川普首度執政時針對穆斯林國家實施的赴美禁令，甚至包括白人國家、佛教國家，以及川普政府欲與之修好的俄羅斯與委內瑞拉，但沒有中國。

率先披露此名單的紐約時報稱共有四十三國被納入赴美黑名單，並依禁令嚴重程度分為紅橙黃三組；路透則根據消息人士與一份內部備忘錄稱有四十一國，以及同樣被分為三組。根據紐時，爆料的不具名官員說，這份國務院在數週前就制定的禁赴美名單，仍有可能在送抵白宮前有所改變；美國駐外大使館與國務院內負責各區域的局處官員，以及其他政府部門與情報單位的安全專家，一直在審閱這份名單。

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紐時指出，有十一國被外交與安全官員建議列入最嚴重的「紅組」，包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉與葉門，其公民被徹底禁止赴美；路透將全面停發放簽證國家稱為第一組，數量為十國。

至於次一級的橙組有十國，包括白俄羅斯、厄利垂亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、俄羅斯、獅子山、南蘇丹與土庫曼，其公民未被完全被禁赴美，但有所限制，像是富豪商務客可能會准予放行，但持移民或觀光簽證者則不然，以及會強制要求得先面談才能取得赴美簽證。而路透版的「第二組」則只有五國。

最末一級的「黃組」有廿二國，其中有不少是非洲國家，被給予六十天時間以來改正其缺失，如未能與美方分享入境者的資訊、護照發放的安全措施不足，或對遭禁制赴美國家之公民販售公民身份，否則將有可能被升至情節較嚴重的紅橙組。而路透版的「第三組」多達廿六國，將局部暫停發放赴美簽證。

目前並不清楚新政是否溯及既往，即紅橙組國家的公民現有的赴美簽證或可在美永住的綠卡是否因此取消。此外，川普首度執政時的「禁穆令」七國不但多年後幾乎又全上榜，新版禁令還納入若干白人國家、窮國或甚至是佛教國家不丹。不丹位處中國與印度兩強之間，但中印皆未上榜。此外，俄羅斯與委內瑞拉也雙雙入列。

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