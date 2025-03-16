美議員提阻中簽證法 封殺中國留學生

一家投資公司在北京舉辦的投資移民說明會上，展示取得各國簽證方式的投資移民手冊。（美聯社檔案照）

2025/03/16 05:30

中生間諜威脅難消除 威脅美國安

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員摩爾（Riley Moore）十四日提出名為「阻止中國共產黨刺探以維護學術智慧財產保障法」（STOP CCP VISA，簡稱「阻止中共簽證法」），呼籲全面停止向中國公民簽發學生簽證，形容此舉如同邀請中共竊取美國軍事機密、智慧產權，對美國國家安全形成重大威脅。

中生被限制範圍較以往廣泛

摩爾提出的「阻止中共簽證法」目前獲得五名同黨聯邦眾議員相挺。該法案旨在禁止向中國公民發放出於研究或學習目的的三類學生簽證，限制範圍比以往大多數限制中國學生的法案更廣泛，先前大多對科學、技術、工程和數學（STEM）等領域的中國研究生設限。

請繼續往下閱讀...

每年近卅萬中國公民獲學生簽證

摩爾指出，美國每年允許近卅萬名中國公民持學生簽證赴美，實際上是在邀請中共竊取美國的軍事機密、智慧產權，威脅美國國安，「現在是我們關閉水龍頭的時候了」。連署的德州眾議員吉爾（Brandon Gill）與賓州眾議員裴利（Scott Perry）都表示，中共與美國價值觀對立，美國卻向中國發放數十萬份學生簽證，其中許多人是北京支持的間諜，這種做法完全不合理。

摩爾上月即投書「新聞週刊」警告，即使在簽證審查過程中投入更多時間和金錢，也無法消除中國留學生的間諜威脅，因為很難判斷申請人從事間諜活動的風險，其中也有人原本單純赴美求學，卻被中共吸收或脅迫從事間諜工作。他也重提美國聯邦政府去年十月指控五名中國公民夜訪密西根州軍事基地，拍攝美軍和台灣軍隊進行實彈演習案例，強調不能再發生。

不過，民主黨人對該法案提出質疑。眾院「美中戰略競爭特別委員會」首席民主黨成員克利什納穆希表示，美國的戰略競爭對象是中共，而非中國人民。台裔美國聯邦眾議員孟昭文也說，學術交流使美國經濟更強大、更具競爭力，「只禁止中國學生赴美留學是排外且錯誤的」。

中國公民是僅次於印度的美國第二大外國學生團體，在二○二三到二四學年度有廿七萬七千多人赴美留學。香港南華早報指出，法案過關機率雖不高，但已讓許多中國學生對赴美留學感到猶豫。「亞裔美國人促進正義」組織表示，強烈反對將所有中國學生都描繪成威脅的做法。「亞裔美國學者論壇」表示，這類法案將削弱美國在科學和創新領域的龍頭地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法