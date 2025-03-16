拜登卸任前 南韓被列敏感國家

尹錫悅政府在前總統拜登任內建立穩固同盟關係，但在拜登卸任前夕遭列入「敏感國家」清單。圖為拜登與尹錫悅2023年11月出席舊金山APEC峰會印太經濟架構會議。（路透檔案照）

2025/03/16 05:30

認為南韓恐發展核武 風險升高 4月15日生效

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國能源部（DOE）十四日證實，亞洲重要盟友南韓被美方列入「敏感國家」清單最低級別，時間點為一月前總統拜登卸任前夕。雖無說明將首爾列入清單的原由，但強調兩國在科學和科技等領域合作不受影響。

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非正式管道聽聞 韓外長：美未曾溝通

南韓的敏感國家地位將於四月十五日生效，目前沒有跡象顯示總統川普會逆轉這項措施。南韓外交部聲明，政府嚴肅看待此事，正與華府密切溝通，「我方將積極協商，確保不會對韓美之間的能源、科學和技術合作造成負面衝擊」。

外交部長趙兌烈十一日向國會表示，遭列為敏感國家一事是從非正式管道聽聞而來，沒有與拜登政府就此議題正式溝通。

中俄伊以北韓及台灣 也是敏感國家

美國認定敏感國家的考量標準包括國家安全、防止核擴散和支持恐怖主義等，但不必然處於敵對關係。根據能源部二○一七年公布的檔案，清單中的國家包括台灣、中國、以色列、俄羅斯、伊朗和北韓等，其中德黑蘭和平壤被進一步認定為「恐怖份子」。

考量標準涵括國安、核武和恐怖主義

南韓總統尹錫悅和前國防部長金龍顯曾提出，平壤的武器計畫可能迫使首爾追求核子武器能力，引起美國關切。二○二三年與美韓共同發布的「華盛頓宣言」，重申北韓若對南韓發動攻擊，美國在協同作戰中不排除動用核武，首次將首爾納入核保護傘之下，換取首爾不追求發展核武並遵守「核武禁擴條約」的承諾。

然而，雙方的協議並未完全消除南韓對美國國防承諾的疑慮。趙兌烈上月在國會聽證會上提到，即便談論核武計畫言之過早，但並不完全排除在選項之外，「有鑑於國際情勢正以難以預測的方向發展，原則上我們必須為所有可能的情境做好準備」。

美國非營利組織「武器管制協會」執行主任金波向「路透」表示，暗示發展核武的言論使得南韓在華府眼中的風險升高，促使能源部採取謹慎態度將其列入敏感清單中，此舉應會排除首爾要求美國同意補充鈾和用過核燃料再加工以便製造核武的任何機會。

美稱科學和科技等領域合作不受影響

美能源部申明，「當前不會對與南韓的雙邊科學、技術合作施加新制裁」。不過，即便科技合作不受影響，若要與清單上的國家交流互動，事前得進行內部審視。

「韓聯社」分析，拜登政府此舉可能意在牽制川普政府，阻止其支持南韓成為核武國家。針對川普十四日在白宮與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會面時，指稱北韓為擁核國家一事，南韓外交部強調，韓方將在與美日緊密合作的基礎上，積極展開外交工作實現朝鮮半島無核化目標。

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