清空加薩 傳美以與東非3國談安置巴人

巴勒斯坦孩童在十三日齋戒月期間於加薩走廊南部城市拉法排隊等待領取救濟餐。據傳為落實美國總統川普的清空加薩走廊提議，美國與以色列已與東非三政府接觸，探詢接納兩百多萬名世居加薩的巴勒斯坦人的可能性。（路透）

2025/03/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美聯社十四日獨家披露，美國與以色列的官員表示，美以兩國已與蘇丹、索馬利亞與索馬利蘭這三個東非政府的官員接觸，討論使用其土地做為重新安置加薩走廊的兩百多萬名巴勒斯坦人的可能性。儘管東非三政府已拒絕或否認曾被找上，然此接觸反映出美以決心要落實美國總統川普稍早提議、但招致各方譴責並引發法律與道德問題的「清空」加薩計畫。

川普一月底與以色列總理納坦雅胡會面時，語出驚人提議由美國「接管」加薩，並將之打造成「中東版蔚藍海岸」，但前提是把世居此地的巴人移至他處。此議與以國極端民族主義者的夢想不謀而合，納坦雅胡更大讚是「大膽願景」；加薩巴人自然拒不接受，更駁斥以國宣稱離開與否會採自願制；阿拉伯國家也難以苟同，就連與以色列關係不錯的約旦都不贊成。儘管如此，白宮表示，川普「堅持己見」。

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因事涉秘密外交而不願具名的美以官員證實，已與索馬利亞及其分離地區索馬利蘭接觸，此外美國官員還證實已與蘇丹接觸，但目前並不清楚已就此取得多大進展，或討論進行到何種程度。

以國防部正籌備移民部門

美國官員還說，在川普提議要清空加薩後，美以上月開始分別與東非三政府接觸，以提供財政、外交與安全上的各種誘因，像是提供蘇丹政府軍援助其對付境內武裝勢力「快速支援部隊」（RSF），以及承認被國際社會視為索馬利亞一部分的索馬利蘭為獨立國家，來換取東非三政府同意接收巴人。

包括白宮、納坦雅胡辦公室以及以國戰略事務部長德默爾辦公室都拒絕或未置評；但極右翼的以國財政部長史莫特里奇日前表示，以國國防部內部正在籌備一個「非常龐大的移民部門」。至於被點名能藉接收加薩巴人換好處的東非三政府，不具名的蘇丹官員證實川普政府確實曾就此與之接觸，時間點甚至早在川普正式就職前，並稱願提供軍援，但遭蘇丹政府拒絕；至於索馬利蘭與索馬利亞的不具名官員皆稱無人就接收巴人與其接觸。

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