美國佔據格陵蘭? 川普自信會成真

美國總統川普13日在白宮橢圓形辦公室接待北約秘書長呂特，談論格陵蘭主權問題在內多項國際安全事務。（路透）

2025/03/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕即便承受西方盟友強大阻力，美國總統川普仍不放棄佔有格陵蘭的企圖，於十三日白宮接待「北大西洋公約組織」（NATO）秘書長呂特時，當面申明「美國需要格陵蘭」，且認為美國佔據格陵蘭「將會成真」。

川普向呂特表示，美國需要格陵蘭是出於「國際安全」，有許多美方重視的成員在該地區海岸航行，「我們得謹慎小心」。被問及佔領格陵蘭的可能性，川普說「我認為這會成真」。

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呂特不希望北約加入格陵蘭歸屬議題

川普提議北約應一同介入格陵蘭主權議題，但呂特稱不希望把北約拖入格陵蘭歸屬的爭辯，而是應該交由北極地區國家處理，因為中國和俄羅斯正在利用北極地區的水路。川普則指出，格陵蘭已經有顯著數量的美軍駐紮，「我不知道，或許你們會看到越來越多的美軍前往當地」。

川普還試著削弱丹麥對格陵蘭的主權正當性，稱雙方距離非常遙遠，「一艘船在兩百年前登陸，然後就說他們具有權利，我不覺得具有正當性」。

對此，丹麥外交部長拉斯穆森反擊川普，無論從北約條約、聯合國憲章或國際法，皆顯示出「沒有侵佔格陵蘭的餘地」；格陵蘭總理艾格德要求川普侵佔格陵蘭的論述「適可而止」；採取「漸進獨立」路線的「民主黨」在十一日的格陵蘭大選中勝出，領袖尼爾森表示，川普的不恰當聲明「只是再次顯示出我們必須在這類情勢下團結一致」。

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