衝突40年 南高加索「雙亞」將簽和平協議

衝突長達數十年的亞塞拜然與亞美尼亞13日已就和平協議內容達成共識，即將簽署。圖為亞塞拜然奇襲奪回納卡區後的2023年10月2日，透過車窗可看到納卡區城市史提帕納科特（亞塞拜然稱「漢肯德」）的入口標誌受損。（路透檔案照）

2025/03/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然十三日宣布，兩國已結束談判並就終結近四十年領土爭議的和平協議的文字內容達成共識，可望就此為這兩個南高加索國家自前蘇聯解體以來的衝突畫下句點。美國與歐盟皆對此表示歡迎，亞美尼亞則已向背後靠山俄羅斯總統普廷簡報定稿版的雙亞和平協議草文。

雙亞兩國位處俄羅斯、歐盟、美國以及土耳其爭奪影響力的南高加索地區，雙方簽署和平協議以正常化關係堪稱一大突破。兩國長年來為爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的主權衝突不斷，曾在前蘇聯倒台以及二○二○年為此兩度兵戎相向。儘管國際社會認為納卡區為亞塞拜然的領土的一部分，然該區自前蘇聯解體以來便由亞美尼亞分離主義者控制，而且絕大部分居民是亞美尼亞人。二○二三年九月，亞塞拜然閃電奇襲奪回納卡區；雙亞此後展開和談，但始終未能在協議草文上取得共識，最終在十三日突然有所突破。

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亞塞拜然外長拜拉莫夫告訴記者，和平協議文字稿的談判進程已結束，亞美尼亞接受亞塞拜然就和約中的兩項前未解決的條文所提出的建議。亞美尼亞總理帕辛揚稱此為「重要事件」，「已準備好對於和平協議的簽署地點和時間展開討論」。

根據亞美尼亞新聞社報導，有關亞塞拜然提議、亞美尼亞接受的兩項條文，一項攸關不在邊境部署第三國軍隊，另一項則涉及雙方撤回對國際爭端的主張，並承諾不採取針對對方的行動。根據了解，前一項條文可能適用於先前遭亞塞拜然批評的歐盟民間觀察團，以及在亞美尼亞部分邊境執勤的俄羅斯邊境警衛；至於後一項則涉及雙亞互控在衝突中侵犯人權與上告國際法院、國際刑事法院與歐洲人權法院。

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