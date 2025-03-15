石破陷禮券風暴 道歉反省拒辭職

巴勒斯坦孩童在十三日齋戒月期間於加薩走廊南部城市拉法排隊等待領取救濟餐。據傳為落實美國總統川普的清空加薩走廊提議，美國與以色列已與東非三政府接觸，探詢接納兩百多萬名世居加薩的巴勒斯坦人的可能性。（路透）

2025/03/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本首相石破茂爆出發放禮券給黨籍新科議員，再次於政壇掀起「政治與金錢」的風暴，不但在野黨砲轟，黨內也槍口向內，禮券風波可能愈演愈烈，成為壓垮石破內閣的最後一根稻草。

聚餐送禮券 未索取收據

朝日新聞十三日報導，三日晚間石破邀請十五位新科議員在官邸聚餐，其秘書當日下午先行訪問這十五位議員的辦公室發送「土產」，相當於十萬日圓（約二．二五萬台幣）的禮券，裝在百貨公司紙袋內，且未索取收據。

請繼續往下閱讀...

石破十三日深夜緊急受訪，解釋這是自費支出，分發禮券只是想慰勞議員家人，否認自己會辭職。他在十四日二度解釋，聚餐的議員都不在他的選區也非政治獻金，所以並不違反公職選舉法和政治資金規正法。

但這樣的解釋似未被接受，立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，一份「土產」的價值高達十萬日圓，社會恐難接受，石破當然要承擔政治責任。國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為，如果石破無法消除違法疑慮，恐無資格解決「政治與金錢」的問題，很難繼續再任首相。

石破去年上任自民黨總裁後，嚴懲涉入派閥小金庫事件的黨內同志，去年眾院大選許多重量級議員未獲提名或中箭落馬，自民黨眾議員席次大幅減少，失去國會過半優勢。黨內保守派對石破乘機打擊敵對派閥的做法早有不滿，但為保住政府總預算過關而隱忍不發，眼見七月參院期中選舉將至，已有黨籍參議員磨刀霍霍，打算在參院審查總預算過關後將石破拉下台，以免參院選舉自民黨大敗。

自曝曾分發禮券約十次

二月石破訪美後，民調略有上升，但三月再次反轉，日本放送協會（NHK）十日公布的民調顯示，內閣支持率僅三成六，不支持率為四成五。事實上，自民黨最高顧問麻生太郎、前首相岸田文雄和前幹事長茂木敏充十日晚間餐敘，日媒臆測三位同床異夢的黨內大老聚首，談的正是誰來接班。

石破政治之路師承前首相田中角榮，田中擔任首相時出手大方，黨內同志澤惠廣被。石破十四日在參院答詢時就此向國民道歉，表示會深刻反省。他也自曝，過去曾向自民黨議員分發禮券約十次，但金額都不超過十萬日圓，並再次強調都是「自費」。他還說，自己年輕時收過很多「土產」，都是拿去旅行社換成機票，那個年代公費僅補貼鐵路車票。

石破政治之路師承前首相田中角榮，田中擔任首相時出手大方，黨內同志澤惠廣被，石破以高標準檢視黨內同志，但自身卻在預算審查的敏感期陷入禮券風暴，被視為是政治自殺行為，也為黨內逼宮增添柴火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法