普廷也說停火 烏批心口不一

俄羅斯總統普廷13日在記者會上表示「原則上支持」美烏提出的卅天停火協議，但有諸多細節與執行方式需要討論。（美聯社）

2025/03/15 05:30

口頭支持 但強調諸多問題 質疑如何執行

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國、烏克蘭十一日於沙烏地阿拉伯會議後提出立即停火卅天協議，俄羅斯總統普廷十三日首度回應，口頭表示「原則上支持」，但也強調存在諸多問題需要討論；美國總統川普認為，普廷釋放出正面訊號，但還不夠完全；烏克蘭總統澤倫斯基批評普廷的回應是虛與委蛇。

普廷稱，「這個構想本身是好的，我們理當支持。但有許多問題必須討論」，包括尚不清楚如何執行，以及停火是否會給予烏克蘭重整軍力的機會，「所有這些人（庫斯克烏軍）會在不需戰鬥的情況下離開嗎？或是烏克蘭領導層會下令他們放下武器並投降？」

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普廷申明，莫斯科的目標是尋求需要「消除衝突根源」才能獲得的「長久和平」。他對川普從中做出的努力表達感激，「我們需要與美國同僚和夥伴商量，也或許是和川普總統通電討論」。

川普肯定普廷正面訊號 但仍不夠完全

依據普廷和莫斯科官方的過往發言，「消除衝突根源」可能包含戰後烏克蘭去武裝化、永久中立、不納入任何一個軍事團體，堅持掌控至少十八％已落入俄國手中的烏克蘭領土，修正基輔邊緣化俄國文化影響力的政策，以及排除烏克蘭加入北約的可能性。

普廷十三日已會見川普的中東特使魏科夫商討卅天停火協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫十四日表示，普廷透過魏科夫向川普傳達「額外訊號」，聲稱「肯定有審慎樂觀的理由」、「仍有許多事情等待解決，儘管如此，總統表達與川普先生立場一致」，預計兩人不久後將通話。

川普十三日在白宮接見北約組織（NATO）秘書長呂特時，認為普廷提出了「非常正面的說法，但還不夠完整」。川普稱樂意與普廷會面和談話，但他也說，若俄方的立場與期盼不符，「那將會是令世界非常失望的一刻」。

澤倫斯基批藉口拖延至和平窒礙難行

澤倫斯基批評普廷的回應如預料之中是在操弄言詞，目的在於設下無法落實的前提使和平進程窒礙難行，「普廷不會直接向川普說不，而是藉由拖延讓合理的解決方案無法成真」；澤倫斯基幕僚長葉爾馬克強調，基輔不會同意與俄羅斯進入未達成協議或架構的「凍結衝突」狀態。

分析家認為，隨著俄軍近期在庫斯克打擊烏軍的進展大有斬獲之際，莫斯科幾乎沒有停止作戰的誘因。任教芝加哥大學的俄羅斯專家索寧認為，「普廷沒有感受到一絲壓力」、「川普對他施展不了影響力」。

去年八月烏軍突入庫斯克後，俄羅斯陸續投入大量資源、人力奪回領土，俄軍方十三日宣布已奪回烏軍在庫斯克佔據的最大城市蘇賈控制權。烏軍為避免俄軍以蘇賈為橋頭堡，攻入烏國蘇梅州，下令強制撤離與庫斯克交界八個村落。根據美國戰爭研究所估計，烏軍控制的庫斯克領土已從最高峰的一千三百平方公里，降為不到兩百平方公里。

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