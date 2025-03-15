G7外長峰會：台海和平穩定很重要 反對片面改變現狀 支持台灣參與國際

七大工業國集團（G7）外交首長在加拿大魁北克省拉瑪爾拜舉行峰會，調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。（法新社）

2025/03/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外交首長十三、十四日在加拿大魁北克省拉瑪爾拜舉行峰會，會後針對全球地緣政治發表聯合聲明，同意烏俄停火方案，同時警告若俄不遵守，不排除進一步制裁。七國強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

若俄不遵守烏俄停火 進一步制裁

這項聯合聲明凸顯G7的美國盟友和美國總統川普因其關稅、安全與烏克蘭政策而陷入關係緊張之際，仍能團結一致。地主國加拿大外長趙美蘭說，「我們已步入正軌，…目標是保持G7的強大團結」。

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在印太部分，聲明重申致力於維護基於主權、領土完整、和平解決爭端、基本自由和人權、開放、繁榮和安全的印太地區。聲明強調，G7對東海、南海局勢深感關切，強烈反對任何使用武力和脅迫手段單方面改變現狀企圖。聲明在未點名中國的情況下，對菲、越船隻遭受的襲擾，以及在南海透過軍事化和脅迫手段限制航行與飛越自由，違反國際法的行為表示關切。聲明關切中國的軍事實力增強以及核武的持續快速增加，呼籲提升透明度促進穩定。

南海脅迫菲、越船隻 違反國際法

七國外長對美國斡旋的烏俄停火計畫表示歡迎，「重申堅定不移地支持烏克蘭捍衛其領土完整和生存權利，以及自由、主權和獨立」。聲明呼籲必須採取強有力的「安全措施」，確保烏俄落實停火並全面執行，否則將祭出進一步制裁。美國國務卿魯比歐稍早表示，不願在聯合聲明中使用「對抗性語言」，暗示這會更難讓俄國坐上談判桌。

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