中國「臨門」演習 澳加速反艦飛彈防禦

為因應中國擴張海軍實力，澳洲正加緊部署新型長程反艦飛彈，選項之一是美國洛克希德馬丁公司研發的「精準打擊飛彈」（PrSM），射程可達1000公里。（取自洛馬公司官網）

2025/03/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「路透」十三日報導，中國海軍上月未事先通報即在澳洲東岸外海進行實彈演習，引發區域緊張，澳洲政府因此加速部署陸基反艦飛彈防禦網。

沿岸防禦網 射程一千公里

這波緊張局勢源於二月下旬，解放軍三艘軍艦，包括一艘○五五型飛彈巡洋艦、一艘護衛艦與一艘補給艦，逼近雪梨與墨爾本外海，在紐澳之間的塔斯曼海舉行演訓。在二月廿一日演習期間，四十九架次澳紐民航機被迫改道。澳洲國家情報處處長席瑞爾在國會聽證會上指出，中國此舉似有挑釁意圖，並稱北京正將二戰後最大規模的軍力投射至南太平洋，澳洲不得不正視此威脅。

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根據澳洲國防規劃，為了應對自第二次世界大戰以來「最大的戰略不確定性」，澳洲擬定十年建軍計畫，耗資七四○億澳元（約一．五三兆台幣）在瞄準鎖定技術、長程攻擊能力、飛彈防禦以及飛彈和炸藥製造上。

澳洲反制之道是構建雙軌飛彈威懾網。澳洲國防部去年十二月宣布，會在二○二五年底前從挪威康斯柏格（Kongsberg）的海軍打擊飛彈（NSM）與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的精準打擊飛彈（PrSM）中擇一採購，搭配四十二套高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS），打造射程達一千公里的沿岸威懾力量，捍衛廣闊海疆。

挪威NSM飛彈以隱蔽性與精準度著稱，已在美軍印太陸戰隊實戰部署。美製PrSM飛彈預計二○二六年服役，升級版射程可達一千公里，去年六月太平洋演習中證實能有效擊中海上移動目標。

為提升作戰效能，澳洲投入一億澳元採購四十輛飛彈指揮車，並斥資二．七二億澳元添置十四部澳洲CEA科技公司（CEA Technologies）的相位陣列雷達，形成目標鎖定與火力整合的堅實網路。

退役少將萊恩形容，隱藏於雪梨郊外叢林的「海馬斯」發射車能在敵艦猝不及防時發動突襲，隨即轉移陣地，其火力媲美昂貴戰艦，具備機動性與強大打擊力。

坎培拉並非唯一採取建立反艦飛彈防禦網對策的國家，美國及其亞洲主要盟友包括菲律賓、日本、南韓與台灣，也在現代化並擴充其飛彈力量。軍事專家指出，若發生衝突，澳洲陸軍新型飛彈還可用於支援盟友守衛亞太地區的戰略要地。

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