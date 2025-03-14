俄密件揭對烏立場強硬 和平難料

英國、法國、德國、義大利和波蘭五國的國防部長，十二日在巴黎舉行聚焦烏克蘭和「志願者聯盟」相關議題的會議。法國防長勒克努（中）透露，目前約有十五個國家有意願為烏克蘭提供安全保障。土耳其已表態不排除派兵赴烏維和，但義大利對「志願者聯盟」可行性持保留態度。（法新社）

2025/03/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「華盛頓郵報」十二日獨家披露，一份機密文件揭示俄羅斯反對美國總統川普的百日和平計畫，堅持強硬立場，令烏克蘭危機解決前景堪憂。與此同時，俄羅斯外交部證實，俄美最快十三日討論烏國和平倡議。

根據華郵取得的機密文件，俄羅斯提出多項苛刻條件，包括徹底瓦解烏克蘭政府，並要求國際社會承認其對已佔領烏國領土的主權。該文件由與俄羅斯聯邦安全局（FSB）關係密切的莫斯科智庫於今年二月撰寫，明確駁斥川普的「百日和平計畫」，稱其「不切實際」，並預測烏克蘭危機在二○二六年前難以解決。

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文件明確提出多項要求：拒絕在烏克蘭部署維和部隊；在烏克蘭東北部與俄接壤的布良斯克、貝爾哥羅德地區設緩衝區；在靠近克里米亞的南部敖德薩地區劃設非軍事區；反對達成和平協議後美國繼續軍援烏克蘭。該文件也建議俄羅斯，同意不在白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈，換取美國同意不在歐洲大陸部署新的彈道飛彈系統。

文件建議，俄羅斯應先致力於俄美關係正常化，還建議停止向被視為對美國「不友好」的國家提供武器，交換美國停止武裝烏克蘭。俄國可透過激化美國與中國、歐盟緊張關係，以及開放美國企業開發俄控區內如頓巴斯的稀土資源，來提升自身談判籌碼，還說部分解除制裁不足以誘使俄國妥協，因為「制裁影響被誇大」。

至於川普的烏俄議題特使凱洛格就和平協議提出的初步建議，包括烏克蘭放棄被俄國佔領的領土，並同意未來不會試圖透過軍事或外交手段重新佔有，文件強調，如果俄羅斯對佔領區的主權未獲得正式承認，武裝衝突「頗有可能」在中期內，「例如美國政府換屆後」再次爆發。

文件認為烏克蘭為達成和平協議可能做出政治讓步，如承諾不加入北約組織（NATO），及允許親俄黨派參與選舉，並無深遠意義，「事實上，目前的基輔政權無法從國內改變，它需要被徹底瓦解」。

另據「路透」報導，俄國已向美國提交要求清單，過去三週由兩國官員透過面對面及視訊會議討論俄方要求。報導指出，這些要求與俄國長期立場一致，包括禁止烏克蘭加入北約、不得允許外國軍隊駐紮烏克蘭，以及要求承認俄國對克里米亞及烏東四州的控制權。

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