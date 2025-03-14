美特使抵俄 普廷下令收復庫斯克

俄羅斯總統普廷12日身穿軍用迷彩服，視察庫斯克地區，下令俄軍加緊反攻，收復所有失地。這是烏軍去年8月逆襲庫斯克以來，普廷首度造訪當地。（路透）

2025/03/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在烏克蘭同意美國的三十天臨時停火建議後，美國總統川普的特使魏科夫十三日抵達俄國首都莫斯科，將此方案送交俄羅斯，並有可能與俄國總統普廷會面。在此同時，俄烏持續戰鬥，俄軍十三日宣布已將烏克蘭軍隊逐出庫斯克州西南部城鎮蘇賈（Sudzha）。稍早，普廷首度造訪庫斯克州，要求俄軍收復失土。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十三日稱談判還沒開始，不願評論俄方對停火方案的看法。但他說，克宮幕僚、上月美俄會談的俄方談判代表鄂夏柯夫，十二日已與美國白宮國安顧問瓦爾茲就此通話。據俄羅斯新聞社報導，鄂夏柯夫向瓦爾茲表示美烏支持的停火方案過於倉促，僅概述烏方的做法，有必要「重做」，以便納入俄國的立場與利益。

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鄂夏柯夫十三日在接受俄國媒體訪問時表示，他認為臨時停火協議只會讓烏克蘭軍隊獲得喘息機會，「我們什麼都沒有」，「俄羅斯需要的不是喘息，而是一個烏克蘭衝突的長期和平解決方案，能確保俄羅斯合法利益」。鄂夏柯夫稍後證實，魏科夫將會見俄方多位高階代表，且不排除與普廷見面。

川普暗示不簽協議就制裁

烏克蘭十一日同意華府提出的卅天臨時停火建議後，美國隨即恢復對烏國的軍援與情報共享，並將該方案送交俄方。川普十二日在白宮與來訪的愛爾蘭總理馬丁會面時告訴記者，希望俄國能同意停火，並稱有來自莫斯科的「正面訊息」，「現在就看俄羅斯了」。川普並未一口咬定若普廷不簽停火協議就進行報復，但稱他可以「做些在經濟上對俄羅斯很不利的事」。不過，川普補充說，他並不想這樣做，「因為我想獲得和平」。

儘管烏俄停火曙光隱現，但俄軍在戰場上看似並未收手。俄國國營媒體十二日播出普廷身著軍裝前往庫斯克州視察的影片，他召開軍事會議，下令俄軍加緊反攻以收復所有失地，「全面解放」庫斯克，並稱在庫斯克被俘虜的烏兵應被視為恐怖份子。這是開戰以來普廷首度造訪庫斯克。烏軍去年八月奇襲攻入俄國庫斯克地區，欲藉控制俄國土地做為與之談判的籌碼。

值得注意的是，普廷指示「有必要考慮沿著國家邊界建立安全區」，這意味俄國可能會試圖透過佔領與庫斯克州交界的烏克蘭蘇梅州部分土地來擴大安全區，恐使停火協議談判變得更複雜。

俄軍控制庫斯克邊境城鎮

俄軍十三日宣布，已完全控制庫斯克州的邊境城鎮蘇賈。該鎮為烏軍在庫斯克州所佔領的最大城鎮，戰前人口約有五千人。據俄方軍事部落客宣稱，烏軍過去七天已放棄數十平方公里土地，可能完全失去對庫斯克地區的控制。烏方尚未證實撤守蘇賈。

俄羅斯國防部13日聲稱，俄軍已完全奪回庫斯克州西南部城鎮蘇賈。蘇賈是烏克蘭去年對庫斯克發動奇襲後佔領的最大聚落。（法新社）

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