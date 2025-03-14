華為行賄歐洲議會 比葡大搜索

比利時聯邦司法警察13日清晨發動大規模搜索，調查中國電信設備巨擘「華為」涉嫌行賄約15名前、現任歐洲議會議員，企圖影響歐盟政策，以反制美歐聯手限縮華為市場。（法新社）

2025/03/14 05:30

辦公室與遊說者住所 兩國21處被搜索

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國電信設備巨擘「華為」涉嫌行賄歐洲議會前任、現任議員，企圖影響歐盟對中政策，比利時檢警當局十三日清晨在葡萄牙配合下，搜索比、葡兩國共廿一處地點，包括華為的布魯塞爾辦公室，以及多名為該公司行賄遊說者的住處。

前、現任15議員涉案

搜索行動最先由新聞調查平台「追蹤金錢」（Follow the Money）和比利時媒體「竅門週刊」（Knack）、「晚訊報」（Le Soir）披露。比利時聯邦檢察官辦公室十三日證實，出動百名警力在比、葡兩地搜索廿一處地點，搜查包括賄賂、偽造、洗錢和犯罪組織等可能的犯罪證物，同時也沒收文件和電子設備，拘捕數人訊問「據稱涉及在歐洲議會的行賄活動」。

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據前述三家媒體報導，此案涉及華為自二○二一年以來在布魯塞爾的活動，華為被指控賄賂歐洲議會議員，試圖影響歐盟決策；消息人士透露，約涉及十五名現任、前任議員。

這項仍在進行的調查行動，重點人物是四十一歲說客歐塔提。歐塔提曾擔任參與歐洲議會中國文件工作的兩名義大利籍歐洲議會議員助理，因人脈關係於二○一九年被華為聘為歐洲區公關主管，多次安排與歐洲議會議員會面、邀請他們出席活動。

二〇二一年行賄至今

比國檢方指出，行賄「從二○二一年起持續至今」，賄賂手法包括贈禮、足球賽門票，或數千歐元匯款，賄賂金以開會費用名義，透過多名中間人轉交。根據歐洲議會倫理規範，議員收受價值一五○歐元（約五三五四台幣）以上的禮物，必須向議長辦公室申報並列冊公開。由於部分匯款透過一家葡萄牙公司進行，葡國司法當局也協助這次搜索行動。

中央社引述晚訊報報導，華為非法遊說的目標，是對抗美國自二○一九年以來在歐洲強化對華為的負面印象，例如指控該公司進行間諜活動；華為試圖影響歐洲議會，使歐盟對其投資持開放態度。

若現任議員確實涉案，比利時將請求歐洲議會免除相關議員的豁免權。歐洲議會一名發言人說，「議會注意到此訊息，若提出請求，（議會）向來充分配合司法主管機關」。目前所知，調查行動尚未搜索歐洲議會場所，十三日拘捕對象尚無議員，比國檢方也尚未提出前述請求。

在美國和歐盟執委會警告，華為設備可能被中國政府利用進行間諜活動後，部分歐盟國家近年來紛紛限制或禁止華為參與第五代行動通訊技術（5G）建設，但落實程度不高。此次調查正值歐盟與第二大貿易夥伴中國關係的關鍵時刻，因美國總統川普最近對歐洲的威脅和關稅，被視為歐盟與中國多年關係緊張後和解的契機。

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