美參議員推台灣駐美代表處正名 體現台灣人民利益 凸顯對台民主承諾

美國跨黨派參議員匡希恆等人再次提出「台灣代表處法案」，要求行政部門將我駐美代表處「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。（法新社）

2025/03/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國媒體「國家評論」（National Review）十二日獨家報導，美國跨黨派參議員本週再次提出「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act），要求行政部門將我駐美代表處「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。提案議員匡希恆（John Curtis）強調，此舉體現駐美代表處代表台灣人民，凸顯美國對台灣民主的承諾，提升美台關係清晰度。

承認台灣地位 提升美台關係

曾於台灣傳教、台語流利的共和黨議員匡希恆透過新聞稿指出，美國不應容忍來自中國的壓力，損害台灣人民的利益，反而應該力挺全球面臨威權政權壓迫的民主盟友與朋友。這項法案提升美台關係，同時維持美國的「一個中國政策」，與中國所主張的「一個中國原則」做出區隔。

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共同提案人、民主黨議員默克利（Jeff Merkley）則表示，台灣的民主對於印太區域的和平與穩定至關重要，美國必須持續尋求強化與台灣夥伴關係的機會，「這項跨黨派法案體現美國長期以來支持台灣的承諾，正確地承認了台灣的地位。」美國必須持續發出強烈訊息，即美國將利用所有資源，與台灣等民主夥伴建立健康、堅實的關係。

法案將要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事，與台灣駐美機構協商；生效後，所有美國政府文件、法律、地圖及紀錄中提到的「台北經濟文化代表處」，都將更新為台灣代表處。報導指出，這項法案此前曾提出過兩次，但匡希恆和默克利這次信心滿滿，因為現任國務卿魯比歐二○二三年擔任參議員時，也曾提出參院版本法案，要求台灣駐美代表處更名，在國務院也推動更明確友台的政策方針。

據了解，拜登政府曾考慮將台灣駐美機構更名，但反對陣營認為更名僅具象徵性，實質意義不大，因此最終未付諸實行。

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