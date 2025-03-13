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    美教育部裁員1300人 NASA首席科學家也被炒

    美國國家航太總署（NASA）11日宣布，解雇首席科學家凱文等23名員工，成為總統川普政府削弱氣候變遷研究的最新舉措。（法新社檔案照）

    美國國家航太總署（NASA）11日宣布，解雇首席科學家凱文等23名員工，成為總統川普政府削弱氣候變遷研究的最新舉措。（法新社檔案照）

    2025/03/13 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普上任不到兩個月，與科技富翁馬斯克聯手推動聯邦機構大瘦身，最新裁員風暴席捲國家航太總署（NASA）與教育部。NASA裁減包括首席科學家在內共廿三人，削弱氣候研究，教育部則砍掉逾一千三百人，預示教育權下放，兩者均反映川普精簡政府、轉移職能的政策藍圖。

    NASA十一日依行政命令解雇首席科學家凱文（Katherine Calvin）等廿三人，重創首席科學家辦公室。凱文曾參與聯合國氣候變遷報告編撰，其團隊運用衛星與模型支撐全球氣候研究。NASA發言人華納稱此為「分階段裁員計畫」首步，科技政策與戰略辦公室與多元、公平及包容（DEI）部門也遭波及。外界推測，NASA焦點正從科學轉向太空探索，與川普「插旗火星」願景及馬斯克火星計畫呼應。

    同日，教育部裁員一三一五人，相較於今年初的四一三三名員工幾近腰斬。連同近期五七二人自願離職與六十三人解雇，人力損失過半。

    部長麥馬洪強調效率優先，助學貸款與聯邦裴爾助學金（Pell Grants）不受影響，卻難平爭議。川普長期主張廢除教育部，將權責下放州與地方，並計畫將學貸移交財政部、民權執法轉至司法部。

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