中國擴大遠洋探測 獲取軍情尋求作戰優勢

中國正迅速擴大遠洋探測活動範圍，派遣船隊到遠洋水域進行研究，為中國提供寶貴軍事情報。圖為中國航太測量船「遠望5號」2022年8月訪問斯里蘭卡赫班托達港。（法新社檔案照）

2025/03/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華爾街日報」十二日報導，儘管招致日本與印度等國抗議，中國仍持續進行遠離其海岸、範圍迅速擴大的遠洋探測活動；對欲擴張海上影響力與威脅美國盟友的北京當局而言，此研究數據可提供從科研到深海採礦等民間研究之用，但若轉作軍事用途，恐將危及美國的亞太盟友。

CSIS示警：詳細掃描海床礦物資訊 可供軍民兩用

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華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員福納樂（Matthew Funaiole）指出，只要這些遠洋探勘數據可能對共軍有價值，共軍想要就能拿到；因為在中國，民間研究數據與軍事用途之間，並無防火牆。CSIS研究中國各機構、執法部門、大學與國企所屬的六十四艘科研調查船後發現，逾八成船隻與「推進北京的地緣政治議程」有關，或其行為（例如訪問軍港）顯示涉及「推進北京的地緣政治議程」。

中船全球開花的行為已至少招致六國申訴，但中方堅稱其海研活動完全符合「聯合國海洋法公約」規定。申訴國之一的印度海軍曾在二○一九年驅離一艘中國科研船，之後卻來了更多中方科研船。

近幾週來，兩艘最先進的中國科研船「向陽紅○一號」與新一代「東方紅三號」，在東印度洋大範圍進行地毯式掃描探勘。「向陽紅○一號」二○二○年曾在印度洋上的澳洲聖誕島附近海域進行數週測量，以及去年印度在孟加拉灣試射一枚新型彈道飛彈前進入該水域，而且當時另外三艘中國科研船在印度洋作業。

中國民船遠征世界各地，任何時候都有多達十幾艘船隻正在進行作業；其所蒐集的包括洋流、溫度與鹽度等的數據應用廣泛，像是詳細掃描海床，可提供有關水雷可見性與聲納精準度的資訊。此外，海洋調查還有助於確定可開採哪些礦物，讓本已在取得對國防、電動車與其他科技至為重要的礦物上，享有獨霸地位的中國，持續領先西方各國。

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