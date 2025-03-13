川普提名美前駐泰大使戴桑布雷任亞太助卿

美國總統川普十一日提名前駐泰國大使戴桑布雷（Michael George DeSombre）出任國務院亞太助卿。（取自美國駐泰國大使館官網）

2025/03/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十一日提名前駐泰國大使戴桑布雷（Michael George DeSombre），出任管轄範疇包括台海兩岸的國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿。戴桑布雷是專攻併購業務的資深律師，常駐中國與香港多年，能說流利中文，上月才現身台北出席活動。

併購律師出身 中文流利 台積電是客戶

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上宣布此一人事案，大讚戴桑布雷當年出使泰國時表現優異，還特別指出戴桑布雷的碩士論文主題是中國核武戰略。據了解，戴桑布雷學經歷驚人，不僅畢業於哈佛法學院，還有史丹福大學量化經濟學學士，以及專攻中國軍事及外交政策的東亞研究碩士學位。根據他擔任合夥人的紐約律師事務所「蘇利文．克倫威爾」（S&C）官網，戴桑布雷是傑出的併購與私募股權律師，常駐香港分部，主導亞洲相關併購、南韓與東南亞業務。

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美國普度大學「柯拉克科技外交研究院」官網介紹擔任該院顧問的戴桑布雷時則說，戴桑布雷多年來一直代表包括台積電在內的科技公司，處理若干最重要的交易案。此外，根據戴桑布雷在職場社群平台「領英」（LinkedIn）上的貼文，他上個月才到台北出席S&C舉辦的一場活動，與台泥董事長張安平、富邦集團董事長蔡明忠，以及鴻海董事長劉揚偉等台灣企業家交流。戴桑布雷的妻子珍（Jean）是亞裔美國人，兩人育有四名子女。

二○二○年至二一年間出使泰國前，戴桑布雷曾在聯邦參議院的任命聽證上表示，他在求學時研究美中戰略議題，又常駐中港工作多年，「我能近距離觀察中國經濟及軍事現代化帶來的挑戰與機會」。如今戴桑布雷被提名擔任亞太助卿，屆時將在參院任命聽證會上，就美中關係與台海情勢等議題表態。

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