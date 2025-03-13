格陵蘭變天 中偏右緩獨派爆冷勝出

格陵蘭議會選舉由主張穩健獨立的民主黨爆冷勝出，該黨領袖尼爾森（看板中者）將與其他政黨協商，嘗試籌組執政聯盟。（美聯社）

2025/03/13 05:30

川普喊買下

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普揚言要掌控格陵蘭島的陰影下，格陵蘭十一日舉行自治議會選舉，結果中間偏右的「民主黨」（Demokraatit）以廿九．九％的得票率勝出，成為議會最大黨，得票率較四年前激增逾廿個百分點，一舉扭轉選前民調僅十九％的低迷預測。緊隨其後的是主張加速獨立的「定向點黨」（Naleraq），以廿四．五％的得票率位居第二，較上次選舉的十二％成長一倍有餘。

格陵蘭議會向來由社會主義政黨和左傾政黨主導，因此民主黨的勝出出人意料，對現任總理埃格德形成重大打擊。其領導的左翼「伊努特社群黨」（Inuit Ataqatigiit）與盟友「前進黨」（Siumut）合計僅獲卅六％選票，較四年前的六十六％大幅下滑約卅個百分點，落居第三。兩黨雖反對川普併購格陵蘭的提議，但仍致力於擴大自主權。

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參選的五大政黨中，有四個政黨皆支持獨立，但在時程與方式上分歧明顯，民主黨自詡為「社會自由主義」，主張在經濟與社會穩定後，逐步實現獨立；定向點黨則是最激進的獨立派，盼儘快脫離丹麥。這次選舉投票率從上次選舉的六十五．九％上升到七十．九％，選舉官員認為這可能與川普的言論有關，稱之為「川普效應」。

民主黨的卅三歲黨魁尼爾森對勝選感到意外，坦言非常高興，指現在需要團結對外，民主黨願意與所有政黨協商。在選前的辯論中，尼爾森曾對川普表達不信任，稱「格陵蘭不是你買得到的房子」。

新政府料加速制定獨立時間表

由於無政黨在卅一席議會中取得多數，選後將展開組閣談判。如果民主黨選擇與定向點黨合組新政府，預計就必須加速制定獨立時間表。

丹麥國防部長波爾森祝賀民主黨勝選，並表示格陵蘭的未來，應由其人民與政府決定，而非外部勢力。格陵蘭作為丹麥的自治領地，自二○○九年起獲得高度自治，但外交、國防與貨幣政策仍由丹麥掌握。其五萬七千名居民中，近九成為因紐特人，他們長期對丹麥殖民歷史心懷不滿，指責丹麥曾壓抑其文化、實施強制絕育，並拆散家庭。

格陵蘭為北美與歐洲之間的戰略要地，美國已在當地設有監控太空和偵測飛彈威脅的軍事基地。川普對格陵蘭表現出興趣，主要是因為其擁有豐富的稀土礦藏，隨著氣候暖化與冰層融化，這些礦產更容易取得，格陵蘭也將成為全球航線的關鍵，地緣政治重要性大幅提高。當地居民對川普言論看法不一，有人憂心外部干預，有人則認為這提升了格陵蘭的國際能見度。

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