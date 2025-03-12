人大委員長趙樂際「罕見」缺席人大閉幕

中共中央政治局排名第3的常委、人大常委會委員長趙樂際，11日罕見缺席第14屆全國人民代表大會第3次會議，官方說法為呼吸道感染。圖為趙樂際（左）8日出席3次會議第2次全體會議，與國家主席習近平（右）比鄰而坐。（歐新社檔案照）

2025/03/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會第三次會議，十一日在北京人民大會堂閉幕，中共中央政治局排名第三的常委、人大常委會委員長趙樂際，罕見缺席這項重大活動，官方說法為呼吸道感染，閉幕儀式改由人大副委員長李鴻忠主持。

「路透」指出，六十八歲的趙樂際在黨內的地位，僅次於總書記兼國家主席習近平和國務院總理李強，這是中共政治局二○○六年來，首次有常委缺席備受矚目的人大會議。當年，擔任國務院副總理的政治局常委黃菊，因住院缺席該年所有人大會議，隔年即去世，死因不明。李鴻忠在閉幕式上說明，趙樂際是因呼吸道感染告假，但此舉違背中共對高層領袖健康保密的一貫作法。

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美國智庫「大西洋理事會」中國政治研究員宋文笛直言，全國人大委員長錯過一年中最重要的政治場合，情況極為罕見。

據了解，趙樂際僅出席人大開幕式，但從十日起一連缺席中國人民政治協商會議（政協）閉幕、全國人大會議主席團第三次會議，且均未說明原因，外界對此議論紛紛。

中國前外交部長秦剛也曾因未具體說明的「健康問題」，缺席重要外交活動。二二年，在中共廿大閉幕式上，前總書記兼國家主席胡錦濤出人意料地被「強行」護送出場，當時官方給出的說法也是他「身體不適」。

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