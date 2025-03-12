為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人大委員長趙樂際「罕見」缺席人大閉幕

    中共中央政治局排名第3的常委、人大常委會委員長趙樂際，11日罕見缺席第14屆全國人民代表大會第3次會議，官方說法為呼吸道感染。圖為趙樂際（左）8日出席3次會議第2次全體會議，與國家主席習近平（右）比鄰而坐。（歐新社檔案照）

    中共中央政治局排名第3的常委、人大常委會委員長趙樂際，11日罕見缺席第14屆全國人民代表大會第3次會議，官方說法為呼吸道感染。圖為趙樂際（左）8日出席3次會議第2次全體會議，與國家主席習近平（右）比鄰而坐。（歐新社檔案照）

    2025/03/12 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會第三次會議，十一日在北京人民大會堂閉幕，中共中央政治局排名第三的常委、人大常委會委員長趙樂際，罕見缺席這項重大活動，官方說法為呼吸道感染，閉幕儀式改由人大副委員長李鴻忠主持。

    「路透」指出，六十八歲的趙樂際在黨內的地位，僅次於總書記兼國家主席習近平和國務院總理李強，這是中共政治局二○○六年來，首次有常委缺席備受矚目的人大會議。當年，擔任國務院副總理的政治局常委黃菊，因住院缺席該年所有人大會議，隔年即去世，死因不明。李鴻忠在閉幕式上說明，趙樂際是因呼吸道感染告假，但此舉違背中共對高層領袖健康保密的一貫作法。

    美國智庫「大西洋理事會」中國政治研究員宋文笛直言，全國人大委員長錯過一年中最重要的政治場合，情況極為罕見。

    據了解，趙樂際僅出席人大開幕式，但從十日起一連缺席中國人民政治協商會議（政協）閉幕、全國人大會議主席團第三次會議，且均未說明原因，外界對此議論紛紛。

    中國前外交部長秦剛也曾因未具體說明的「健康問題」，缺席重要外交活動。二二年，在中共廿大閉幕式上，前總書記兼國家主席胡錦濤出人意料地被「強行」護送出場，當時官方給出的說法也是他「身體不適」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播