掃毒奪數千人命 杜特蒂機場被逮

菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，11日在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。杜特蒂於2016年至2022年擔任總統期間發動掃毒戰爭，導致數以千計菲律賓人喪命，涉嫌犯下危害人類罪。（美聯社檔案照）

2025/03/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕現年七十九歲的菲律賓前總統杜特蒂因任內「掃毒戰爭」導致數千人喪生，遭國際刑事法院（ICC）以「反人類罪」簽發逮捕令。十一日他結束香港訪問飛抵馬尼拉國際機場後隨即被捕，拘留於機場旁的維拉莫爾空軍基地，震驚菲國政壇。

ICC簽發反人類罪逮捕令

杜特蒂的長女、副總統薩拉．杜特蒂，十一日晚間發表聲明表示，「這不是正義，這是迫害」。菲國總統小馬可仕目前正與杜特蒂家族陷入激烈的政治鬥爭。杜特蒂健康狀況良好，還計畫回鍋參加五月的納卯市長選舉，此次逮捕後續的引渡與司法程序可能引發憲政對峙。

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逮捕過程引發機場騷亂，杜特蒂盟友、參議員吳蒙批評警方阻撓律師接近，「侵害憲法權利」。杜特蒂小女兒維洛尼卡發布的影片中，杜特蒂質疑檢察官拘捕法律依據，還說最高法院會介入，阻止把他移送到ICC。前總統府文官長梅迪爾迪亞也質問，菲律賓已退出ICC，為何聽從其命令。

總統小馬可仕辦公室證實，杜特蒂抵達馬尼拉後，檢察總長出示ICC逮捕令並將其拘留。「路透」看到的ICC逮捕令副本指出，杜特蒂被控對二○一一年至一九年間，謀殺至少四十三人的案件負有刑事責任。

掃毒戰是杜特蒂一六年勝選的標誌性政策，他承諾鐵腕剷除毒販，卻引發人權爭議。警方稱至少六千兩百人在行動中因「槍戰」喪生，人權團體估計總數介於一萬兩千至三萬人。ICC的檢察官表示，多達三萬人可能是被警察或身分不明者殺害。

杜特蒂被捕，一位在一七年掃毒行動痛失姪子的家屬表示是期待已久的正義之日。當年殺姪的三名警察雖遭定罪，但類似案例不多，許多受害者家屬深信在菲律賓難以伸張正義。

ICC的調查始於杜特蒂擔任納卯市長的二○一一年，涵蓋一六至一九年總統任期。一九年，杜帶領菲律賓退出「羅馬規約」以規避究責，但ICC堅持管轄權，二一年九月啟動調查，二三年七月駁回菲方異議後重啟。

「人權觀察」呼籲小馬可仕政府迅速移交杜特蒂，強調是「問責的關鍵一步」。然而，中國警告ICC勿將案件政治化或採取雙重標準，表示將密切關注，凸顯出地緣政治的緊張。

杜特蒂十日在香港對菲籍勞工演說時，仍以粗俗語言辱罵ICC，聲稱「坦然接受被捕」。這位自認「殺人無數」的政治人物，任內多次宣稱「毒嫌拒捕可當場擊斃」，強調掃毒是「救國免於毒品危機」。去年十月在參議院聽證會上還說：「我為國家採取必要手段，絕不道歉。」

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