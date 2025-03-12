川普執政月餘 賓州街訪讚譽有加

英國媒體實地走訪美國總統大選兵家必爭之地的賓州，詢問當地民眾對川普執政的看法，許多選民對川普至今表現讚譽有加。（美聯社檔案照）

2025/03/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普的「美國優先」政策，已在不到兩個月時間，對國際情勢、外交、經濟、國防等重大事務產生巨大影響。英國媒體「天空新聞」（Sky News）實地走訪過去十年美國大選兵家必爭之地的搖擺州賓夕法尼亞，詢問當地民眾對川普執政看法。得到的結果為，許多選民對川普至今表現讚譽有加。

賓州自二○一六年開始被列入搖擺州，且三屆大選的勝出者皆當選總統，有「得賓州者得天下」之氣勢。報導稱賓州選民分佈形同全美縮影，包括費城和匹茲堡所在的東、西部城市地區為民主黨主力，中間的鄉村地帶則為共和黨票倉。

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彙整給予川普高度評價的民眾意見，包括川普的政策使他們在財務上直接獲益，例如免除小費和加班費稅收，幫助了工人和退休人士的生活。

對於川普政府大刀闊斧開除聯邦雇員造成的混亂情況，民眾反倒認為，政府的裁員措施如「手術刀」般精密，從中揪出許多冗員，「有太多人在這些崗位上，卻什麼事情都沒有做」。

談及川普對盟友和烏克蘭的立場，民眾看法包括：「我們也需要歐洲自食其力」、「澤倫斯基想要讓這場戰爭繼續下去，因為一旦戰爭結束，他就會被選民放棄」、「這不是我們的戰爭。我們已經有夠多的人在國內受苦受難」、「我不認為他們（烏克蘭）值得我們金援」。

其他民眾則提及川普所展現出的行動力，落實所有競選時提出的政策，形容他入主白宮後，「全世界像是醒了過來」，以及「他（川普）正試圖改變，他正在做一些不同的事情」。

不過，記者也點出挺川民眾誤信假訊息現象。例如有受訪者稱美國金援烏克蘭三千億美元，但實際只有一半；另有民眾提及社會安全津貼的案例，也已經被駁斥為假訊息。另有民眾指川普的政策已經對跨性別族群產生衝擊；也有人表示，「我從未對自己身為美國人感到如此難為情」。

報導作結，縱使川普在國際上引發一波對華府的質疑和不信任，但經由第一手賓州民眾心聲，認為選擇川普的美國民眾如今會感到後悔，是根本上的誤解。

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