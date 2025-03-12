五角大廈擬設關鍵礦產精煉廠 抗中供應鏈

美國總統川普有意在五角大廈軍事基地建造金屬精煉廠，以促進國內關鍵礦物生產，對抗中國壟斷。圖為全球最大塑料、化工和煉油公司之一「利安德巴賽爾工業公司」（LyondellBasell）位於美國德州休士頓的精煉廠。（路透檔案照）

2025/03/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普計畫在五角大廈軍事基地內，興建金屬精煉設施，旨在提升美國關鍵礦產的自主產能，削弱中國在此領域的主導地位，打破中國對全球供應鏈的掌控。據路透獨家報導，這項舉措是川普預計最快十二日簽署行政命令的核心內容之一，凸顯其將礦產供應鏈安全，視為國家戰略要務。

川普延續重視聯邦土地的多元利用一貫作風，儘管計畫細節待定，其背後動機清晰：面對中國可能因關稅或其他因素限制礦產出口，美國亟需強化供應鏈韌性。美國戰機、潛艦與彈藥等軍事裝備，目前多仰賴中國加工礦物，此計畫不僅回應地緣政治挑戰，也為美中競爭增添新面向。

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兩位不具名的政府高級官員透露，川普上週向國會承諾採取「歷史性行動」，大幅擴增國內關鍵礦產與稀土產量。根據計畫，五角大廈將聯手其他聯邦機構，在其轄下基地設置加工設施。這些基地占地約一千兩百萬公頃，足以提供充足空間，避免地方選址爭議或額外購地成本。

據悉，川普還計畫任命「關鍵礦產沙皇」，協調與整合相關政策。此舉仿效過去美國總統為因應特定議題而設立的專責官員制度。然而，消息人士也強調，相關計畫仍在討論階段。

值得注意的是，此舉聚焦金屬加工而非採礦許可改革，可能讓美國礦商感到失望，但對製造業而言，卻是針對中國壟斷加工環節的直接回應。美國地質調查局資料顯示，在美國認定的五十種關鍵礦物中，中國掌控其中卅種的主要產能。

計畫雖具野心，卻面臨法規挑戰。「美國清潔空氣法」與「清潔水法」也適用於五角大廈基地，如何平衡環保要求與國安需求，仍是未知數。此外，川普不打算建立類似「戰略石油儲備」的礦產庫存，也不強制供應商「買美國貨」，顯示其策略聚焦加工而非全面自給。

此舉也可能影響特定礦產定位。例如，銅是否列為戰略礦產，關係到業者能否享有十％生產稅減免。

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