北京等不及 傳川普4月訪中會習

華爾街日報引述知情人士獨家報導，美國和中國已開始討論兩國元首6月在美國舉行「生日高峰會」；香港南華早報則聲稱，美國總統川普（左）最快可能4月訪問中國，與國家主席習近平（右）會晤。（美聯社檔案照）

2025/03/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」十日獨家引述知情人士披露，美國和中國已開始討論兩國元首六月在美舉行「生日高峰會」，隨著中國經濟壓力不斷上升，北京方面非常有興趣推動會面。此外，香港「南華早報」十一日則引述外交消息人士透露，川普最快四月訪中，符合其希望就職百日內訪中的說法。

六月舉辦生日峰會? 華爾街日報稱才在討論初期

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華府和北京希望藉由川普和習近平皆在六月度過生日的契機，安排兩人在美國舉行「生日高峰會」，目前正處於早期討論階段，這表明雙方在貿易緊張局勢令全球市場和企業不安之際，都願意為美中關係注入善意。川普生於一九四六年六月十四日，習近平則是五三年六月十五日，兩人相差七歲。自川普勝選以來，兩位領袖皆透過底下官員表達舉行峰會的意願。

中國迫於經濟壓力 亟欲盡早會面 為貿易談判鋪路

隨著中國經濟壓力不斷上升，北京方面非常有興趣舉行「川習會」，以抵禦或至少緩和美國進一步對中國提高關稅和技術設限，同時為正式貿易談判鋪路。川普一月就職以來，數度下令又暫緩對墨西哥和加拿大徵收關稅，也威脅對歐洲和其他貿易夥伴加徵關稅，但迄今僅有中國遭受關稅大棒。本月稍早，美方以中國在美國類鴉片止痛劑芬太尼危機中所扮演角色為由，對中國商品加徵十％關稅，使得中國輸美商品平均稅率從二○二三年的十四．五％，上升至約卅五％。

值得注意的是，北京認為若由習近平訪美，在國內可能會被認為是有求於川普；北京也不願習近平面臨類似之前烏克蘭總統澤倫斯基與川普衝突場面，因此更希望川普訪問北京。不過，白宮外部顧問表示，美國經濟實力佔優，川普並不急於會見習近平。相反，北京私下迫切想與川普團隊接觸，在經濟、科技與地緣政治上，避免發生冷戰來從未見過的強權衝突。

另一方面，南華早報引述多名外交消息人士透露，美中之間初步討論元首峰會在四月舉行。川普曾明確表示希望習近平訪問佛州海湖莊園，亦即兩人二○一七年會晤之處，但北京更傾向在華府正式會面，或由川普訪中。鑑於川普曾說希望就職百日內訪中，四月正好符合。對北京而言，若川普能在中國人大、政協「兩會」結束後訪中，對習將是重要的外交勝利。

熟悉情況的其他美方消息人士則說，川普可能會在四或五月訪中，其對中政策的蛛絲馬跡也可能很快浮出水面，一旦烏克蘭問題解決，川普所有注意力將「轉向中國」。英國消息來源另透露，一個「相當高層級」的中國代表團數週前訪問華府，與川普政府接觸。若消息屬實，習近平很有可能在五月訪俄會見俄國總統普廷前，就先與川普會面。

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