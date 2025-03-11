格陵蘭今大選 決定未來路線

丹麥自治領地格陵蘭11日舉行議會選舉，由於美國總統川普多次重申希望買下格陵蘭，使當地獨立呼聲日益高漲，格陵蘭也成為美國、中國和俄羅斯爭奪北極影響力的焦點，導致這場選舉受到全球矚目。（美聯社）

2025/03/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕丹麥自治領地格陵蘭十一日舉行議會選舉，由於美國總統川普多次重申希望買下格陵蘭，使當地獨立呼聲日益高漲，格陵蘭也成為美國、中國和俄羅斯爭奪北極影響力的焦點，導致這場選舉受到全球矚目。在格陵蘭約五．七萬名居民中，許多人堅持不想當美國人或丹麥人，只想當格陵蘭人。

本次議會選舉中，超過兩百名候選人競逐卅一個席次，主要來自目前在議會有席次的五個政黨，將決定未來四年格陵蘭在維持丹麥自治領地現狀、獨立或靠攏美國、歐洲等路線上採取的立場。民意調查機構Verian今年一月公布的民調顯示，傾向支持獨立的三個政黨共獲得近七成支持率，預計將取得多數席次。格陵蘭總理艾格德也曾表達獨立期許。

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目前格陵蘭議會最大黨為左翼「伊努特社群黨」的十二席，並與擁有十席的第二大黨「前進黨」組成聯合政府。兩大黨皆傾向獨立，誓言發動公投脫離丹麥，但在時程上的看法各不相同。

不想當美國人或丹麥人

依照二○○九年與丹麥達成的協議，格陵蘭只能在公投通過的情況下，經過丹麥國會表決，才能合法宣布獨立。

川普在第二任期對格陵蘭展現更加強勢的立場，四日在國會參眾兩院聯席會議演說時重申，「無論用什麼方式，美國都需要得到格陵蘭」。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）則向丹麥廣播公司（DR）表示，川普行事風格難以預料，令人感到不安，「我們理應受到尊重，但我認為這位美國總統自上任以來並沒有這樣做」。

艾格德在新年演說中宣示，格陵蘭是「非賣品」，「我們不想成為美國人或丹麥人。我們是格陵蘭人」。

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