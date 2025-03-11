美烏修復進展 沙國會談成關鍵

美國高層官員11日將在沙烏地阿拉伯吉達與烏克蘭代表團會面，探討烏國是否願意對俄羅斯做出實質讓步以換取和平，也將檢視在美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）上月在白宮爆發爭執後，美烏關係的修復進展。（路透檔案照）

2025/03/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國高層官員十一日將在沙烏地阿拉伯吉達與烏克蘭代表團會面，探討烏國是否願意對俄羅斯做出實質讓步以換取和平。此次會談不僅聚焦和平進程，也將檢視在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上月爆發爭執後，美烏關係的修復進展。

要求烏展現和平誠意

英國金融時報援引消息人士報導，烏克蘭據信將提議局部停火，範圍涵蓋長程無人機與飛彈攻擊，以及在黑海的敵對行動，希望會談取得的進展，能促使美國恢復對烏克蘭的軍事援助與情報共享。美國國家廣播公司（NBC）則報導，川普不僅要求澤倫斯基考慮割讓領土給俄羅斯，還進一步施壓，要求舉行總統選舉，甚至可能下台，以換取美國的軍事援助與情報支持。

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川普九日晚間透露，美國對烏國的情報限制「差不多」已經解除，並強調美國正全力促成烏克蘭「認真考慮」與俄國達成協議，結束這場毫無意義的戰爭。川普直言：「雙方都沒有談判籌碼，必須達成協議，停止殺戮。我們會讓戰爭停下來。」

川普對會談態度樂觀，相信「本週將有重大進展」。澤倫斯基則說，他將於十一日抵達沙國，並期待與美方對話，促成和平並確保美國支持。另一焦點則是美烏礦產協議。川普在接受福斯新聞專訪時表示，有信心很快會和烏克蘭簽署礦產協議，但烏方須展現和平誠意，美國才會簽約。

美國國務卿魯比歐九日已啟程前往吉達，與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克領導的代表團展開對話，白宮國家安全顧問瓦爾茲及中東特使魏科夫也將參與。匿名美國官員向路透表示，美方希望了解烏克蘭是否願意接受務實的和平方案，而非執著於恢復二○一四年或二○二二年的邊界。

法國國防部長勒克努在九日刊出的專訪中表示，法國正為烏克蘭準備規模約一．九五億歐元（約六十九億台幣）的軍事援助新方案，這筆經費源自俄羅斯凍結資產所孳生的利息。法國將可藉此運送一五五公釐砲彈和AASM空對地武器，裝載在法國提供給烏國的幻象二○○○戰機上。

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