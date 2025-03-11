烏戰助攻 美軍售攀高峰

自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏國躍居全球最大武器進口國，進口量比前5年激增近百倍，烏俄戰爭也明顯強化美國在全球軍火市場的主導地位。圖為烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國，身後即為美製「愛國者」防空飛彈系統。（歐新社檔案照）

2025/03/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）九日發布最新報告指出，烏俄戰爭明顯強化美國在全球軍火市場的主導地位。二○二○至二四年間，美國武器出口量比前五年成長超過兩成，佔全球總額四十三％，遠高於過去廿年平均卅五％的水準。歐洲北大西洋公約組織（NATO）國家武器進口成長一○五％，其中六十四％來自美國，比二○一五至一九年間的五十二％顯著提升，凸顯歐洲對美國武器依賴度明顯增加。

自二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭躍升為全球最大武器進口國，進口量比前五年激增近百倍。同期，歐洲各國因憂慮俄國擴張野心，並受美國壓力推動重新武裝，導致武器進口量暴增一五五％。歐洲從美國採購的F-35戰機和「愛國者」防空飛彈系統等武器技術複雜，難以快速尋得替代品，進一步深化對美依賴。

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華盛頓郵報報導，美國總統川普多次主張，美國應從對烏軍援中獲利，甚至提議以烏克蘭關鍵礦產做回報。然而，烏克蘭總統澤倫斯基反駁，美國國會撥款的一七四○億美元軍援，多數實際流入美國國防產業，而非直接惠及烏克蘭。

武器出口佔全球43％

美國對烏軍援主要透過「總統撥款權」（PDA）從庫存調撥武器，或以專款向軍工企業採購，均計入出口數據。歐洲國家為補充援烏後的武器空缺，進一步推升對美軍購需求。

在全球武器貿易方面，俄羅斯軍火出口同期驟減六十四％，與印度、中國的軍貿關係弱化。川普政府期望擴大對印軍售，上月向印度總理莫迪承諾增加數十億美元軍售，並考慮提供F-35戰機。法國對歐洲其他國家的武器出口，在二○二○至二四年間成長三倍，主要包括向希臘和克羅埃西亞出售「飆風」（Rafale）戰機，以及向烏克蘭提供武器。

美國武器出口佔全球四十三％，遠遠超過第二名法國的九．六％。歐洲已成為美國武器最大市場，佔其出口總額卅五％，首次超越中東的卅三％。

不過，沙烏地阿拉伯仍為美國武器最大單一採購國。以色列的武器進口在二○一五至二四年間保持穩定，美國是其最大軍援來源，佔六十六％。

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